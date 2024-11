Tutoyant les étoiles, la barre de son Sonos Arc lâche du lest sur son prix pour la Black Friday Week : plus de 200 € de remise

Alors là , vous allez profiter d’un son de qualité cinéma dans votre salon en optant pour la barre de son 5.0.2 Sonos Arc compatible Dolby Atmos, surtout qu’elle est à -23 % chez Amazon.

La Sonos Arc est une barre de son disponible sur le marché depuis 2020. Mais, tout comme les bons vins, elle se bonifie avec le temps et encore aujourd’hui (même plus tard d’ailleurs), elle reste de très bonne facture. Il suffit de la relier à votre TV pour qu’elle prenne le relais, niveau audio, et vous allez pouvoir profiter de tous les détails sonores de vos programmes et jeux. En plus pour la Black Friday Week Amazon, il y a possibilité d’économiser 209 euros à l’achat.

Ce qu’il y a à savoir sur la Sonos Arc

La présence du Dolby Atmos sur ce produit

Vous avez onze haut-parleurs, huit woofers et trois tweeters

L’app Sonos qui contrôle tout l’écosystème est incroyable

Même si la Sonos Arc a 4 ans, son prix est resté à 899 euros malgré quelques baisses de temps en temps. Mais 690 euros comme pendant la Black Friday Week chez Amazon, c’est assez rare pour être notifié.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Sonos Arc. Le tableau s’actualise automatiquement.

La barre de son qui n’a pas besoin de caisson de basse

La Sonos Arc proposée ici est une barre son de son seul, sans caisson de basse, d’où le « 0 » dans sa configuration 5.0.2. Donc déjà , économie de place, même s’il va falloir quand même un meuble assez large et profond pour l’accueillir puisqu’elle mesure 114,2 x 11,6 x 8,7 cm pour 6,25 kg tout de même. Une belle bête.

Vous la posez devant votre téléviseur, auquel vous le relier avec un câble HDMI, sachant qu’il y a aussi un câble Ethernet. Sachant qu’il y a aussi une compatibilité WiFi. On regrette l’absence de port optique numérique, même si l’eArc permet de contrôler le son de la barre de son avec la prise du TV. Un bon point qui évite de multiplier les télécommandes.

Un son Dolby Atmos pas piqué des hannetons

Rentrons dans le dur avec la composition technique de la Sonos Arc. Elle est dotée de 11 amplificateurs de classe D avec 8 woofers elliptiques et 3 tweeters à dôme en Soie. Tout a été fait pour vous immerger au cœur de l’action, avec le son qui va exploiter votre environnement pour rebondir sur les murs et au plafond avant de vous atteindre.

La Sonos Arc propose aussi du TruePlay, mais il faudra impérativement un iPhone pour en profiter, c’est un peu dommage. On regrette aussi l’absence de prise en charge du DTS et autres technologies similaires, mais il faut se rappeler que la Sonos Arc a quatre ans et que depuis, d’autres modèles sont sortis. Mais pour le prix, ça reste une sacrée bonne affaire.

Pour découvrir toute la subtilité de la Sonos Arc et ses fonctionnalités, vous pouvez consulter le test complet de cet appareil.

Et pour retrouver de nombreuses autres références de barres de son et ainsi faire votre petit marché, vous pouvez consulter notre sélection consacrée.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.