200 €, c’est tout ce que coûte ce pack Xiaomi avec smartphone, montre connectée et écouteurs sans fil

Si l’on achète simultanĂ©ment un smartphone, une montre connectĂ©e et une paire d’Ă©couteurs sans fil, on se retrouve bien souvent avec une note très salĂ©e. Mais pas toujours. La preuve avec le pack comportant un Xiaomi Poco M6, des Redmi Buds 6 Play et une Redmi Watch 5 Active, que l’on trouve en ce moment Ă 199 euros au lieu de 242,88 euros chez Électro DĂ©pĂ´t.

Les packs de produits tech restent encore et toujours une belle occasion de faire une bonne affaire. Celui qui nous intĂ©resse le plus actuellement, c’est celui qui comporte un smartphone Xiaomi Poco M6, avec Ă©cran 90 Hz et charge rapide, des Ă©couteurs sans fil Xiaomi Redmi Buds 6 Play très endurants, ainsi qu’une montre connectĂ©e Xiaomi Redmi Watch 5 Active bourrĂ©e de fonctionnalitĂ©s sport et santĂ© ; le tout est proposĂ© Ă moins de 200 euros.

Que contient ce pack Xiaomi ?

Un smartphone avec écran de 6,79 pouces rafraîchi 90 Hz

Des true wireless légers avec IA pour réduire les bruits pendant les appels

Une montre connectée élégante, étanche et complète

En ce moment, sur le site officiel, le Xiaomi Poco M6 (8 + 256 Go) est proposĂ© Ă 191,90 euros, les Redmi Buds 6 Play Ă 10,99 euros et la Redmi Watch 5 Active Ă 39,99 euros. Mais aujourd’hui, ils sont rĂ©unis dans un pack affichĂ© Ă 199 euros chez Électro DĂ©pĂ´t, au lieu de 242,88 euros, donc.

Un smartphone efficace au quotidien

Le Xiaomi Poco M6 est un smartphone qui prĂ©sente un design assez Ă©lĂ©gant avec ses bords arrondis et son dos en verre, qui lui donne un aspect plutĂ´t premium. Il embarque par ailleurs une dalle Full HD+ de 6,79 pouces, qui a le net avantage d’ĂŞtre rafraĂ®chie 90 Hz ; Ă ce prix, c’est agrĂ©able, et on profite surtout d’une excellente fluiditĂ©. CĂ´tĂ© performances, ce Poco M6 renferme une puce Helio G91-Ultra, Ă©paulĂ©e ici par 8 Go de RAM. Ce n’est certes pas la configuration la plus puissante qui existe, et des ralentissements pourront subvenir au lancement de certaines applications, mais globalement, les tâches classiques quotidiennes pourront s’enchaĂ®ner sans trop de difficultĂ©.

Côté logiciel, le Poco M6 tourne sous HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi, qui améliore notamment le mode multitâche. Côté photo, on a droit à deux capteurs : un principal de 108 mégapixels et un macro de 2 mégapixels (gadget, comme souvent). Un module peu polyvalent, donc, mais les clichés capturés en plein jour avec le capteur principal devraient être suffisamment détaillés. Enfin, le Poco M6 se défend bien côté autonomie avec sa batterie de 5 030 mAh, qui lui permet de tenir au moins une journée, voire deux si l’utilisation est modérée. L’appareil est aussi compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W.

Du sport en musique

Également incluse dans ce pack, la Redmi Watch 5 Active est une montre connectĂ©e lĂ©gère (30 g), qui embarque tout de mĂŞme un grand Ă©cran de 2 pouces ; une diagonale assez rare sur le marchĂ©, et d’autant plus confortable. Comme toute bonne montre connectĂ©e, cette Watch 5 Active intègre de nombreux capteurs dĂ©diĂ©s Ă surveiller votre forme physique. Elle est ainsi apte Ă mesurer votre frĂ©quence cardiaque, votre taux d’oxygène sanguin (SpO2) et mĂŞme analyser la qualitĂ© de votre sommeil. CĂ´tĂ© sport, elle peut suivre pas moins de 140 disciplines. Y compris la natation, puisqu’elle est dotĂ©e d’une Ă©tanchĂ©itĂ© 5 ATM. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© qu’elle soit Ă©quipĂ©e d’un GPS, mais vous pourrez toujours utiliser celui de votre smartphone (le Poco M6, par exemple). Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la Redmi Watch 5 Active est en thĂ©orie capable de tenir 18 jours avec une utilisation standard et 7 jours avec un affichage permanent.

Un entraĂ®nement sportif avec une montre connectĂ©e, c’est bien, mais avec des Ă©couteurs sans fil en prime, c’est encore mieux. Justement, le pack contient aussi des Redmi Buds 6 Play, des true wireless particulièrement lĂ©gers (3,6 g chacun) qui ne devraient provoquer aucune gĂŞne lors de leur port. Ils sont aussi dotĂ©s d’une certification IPX4, et donc protĂ©gĂ©s contre les Ă©claboussures. CĂ´tĂ© audio, ils sont Ă©quipĂ©s d’un driver dynamique de 10 mm pour un son puissant et Ă©quilibrĂ©. Cinq modes d’égalisation sont d’ailleurs disponibles pour personnaliser au mieux l’expĂ©rience. Autre gros point fort : leur endurance, puisqu’ils offrent 36 heures d’écoute en utilisant le boitier. La charge rapide permet quant Ă elle de gagner 3h de musique en 10 minutes seulement. Enfin, les Redmi Buds 6 Play assurent des appels bien clairs grâce Ă leur algorithme de rĂ©duction des bruits environnants par IA.

