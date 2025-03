Decathlon baisse de 300 € le prix de son Longtail R500E, le vélo cargo électrique au meilleur rapport qualité-prix du marché

Bien moins cher que la plupart des vĂ©los cargo Ă©lectriques, le Decathlon Longtail R500E est un modèle complet qui nous a largement convaincus. Aujourd’hui, on le trouve d’ailleurs affichĂ© Ă un prix encore plus bas : 2 699 euros au lieu de 2 999 euros, et sans compter les aides de l’État.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Si vous souhaitez pouvoir transporter beaucoup d’affaires, ou mĂŞme des personnes, durant vos dĂ©placements, miser sur un vĂ©lo cargo Ă©lectrique ne sera jamais une mauvaise idĂ©e. L’un des modèles que nous prĂ©fĂ©rons est sans conteste le Decathlon Longtail R500E, qui possède donc une structure plus longue Ă l’arrière, et qui dĂ©voile une fiche technique bien complète et offre une conduite très agrĂ©able. Son plus gros point fort ? Son prix, dĂ©jĂ assez contenu de base, mais qui baisse de 300 euros aujourd’hui.

Ce qu’offre le Decathlon Longtail R500E

Un bon confort avec sa fourche suspendue

Des Ă©quipements qualitatifs

Une autonomie plus que correcte

Au lieu de 2 999 euros, le vĂ©lo cargo Decathlon Longtail R500E est aujourd’hui proposĂ© Ă 2 699 euros chez Decathlon. Sachez Ă©galement que vous pouvez bĂ©nĂ©ficier des aides de l’État pour rĂ©duire encore plus ce prix.

Le TV Xiaomi TV A Pro 55 2025 DÉJĂ€ en promotion La dernière gĂ©nĂ©ration de TV Xiaomi est dĂ©jĂ Ă son prix le plus bas. QualitĂ© d’image exceptionnelle avec QLED 4K HDR, son Dolby Atmos, Google TV… Elle a tout d’une grande, sauf le prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Decathlon Longtail R500Elec. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un long vélo très bien équipé

Le Decathlon R500E est un vĂ©lo Ă©lectrique de type cargo, dont la structure allongĂ©e Ă l’arrière permet de transporter des affaires, marchandises ou tout simplement des personnes. Un bon vĂ©lo familial, donc. C’est aussi un mastodonte, qui mesure 2,20 mètres, alors que la plupart des concurrents dĂ©passent Ă peine les 2 mètres. Sa maniabilitĂ© et son stationnement imposent donc plus de technicitĂ© de la part de son conducteur qu’avec un autre longtail. Sinon, ce R500E bĂ©nĂ©ficie d’une qualitĂ© de fabrication très convenable, avec son cadre en aluminium très solide, la structure Ă©tant renforcĂ©e par une deuxième barre entre le guidon et la tige de selle. Dommage qu’elle rende compliquĂ© l’enjambement du vĂ©lo… Pour la partie cargo, les barres de maintien sont bien robustes et rassurantes.

CĂ´tĂ© Ă©quipements, Decathlon nous rĂ©gale avec des garde-boue recouvrants, un carter de chaĂ®ne, une bĂ©quille centrale, un pare-jupe Ă l’arrière, un cadenas sur la roue arrière, mais aussi et surtout un panier Ă l’avant, des barres de maintien pour protĂ©ger les enfants Ă l’arrière et des repose-pieds. Autre avantage : la prĂ©sence d’une fourche suspendue de la marque Suntour. Autant dire que le vĂ©lo cargo absorbe très bien les chocs Ă l’avant et rend la conduite bien plus confortable. En revanche, aucune suspension n’est prĂ©sente Ă l’arrière, il faudra donc prĂ©voir des assises suspendues pour les passagers Ă l’arrière. CĂ´tĂ© feux, les modèles avant et arrière de la marque Spanninga sont malheureusement peu puissants. ET pour ce qui est des pneus, le R500E s’Ă©quipe d’un modèle de 26 pouces Ă l’avant et d’un modèle de 20 pouces Ă l’arrière, lequel assure une bonne stabilitĂ©.

Une conduite vraiment dynamique

Ce vĂ©lo Ă©lectrique renferme par ailleurs, dans sa roue arrière, un moteur de 250 watts dĂ©livrant 48 volts pour un couple de 58 Nm ; le dynamisme est tout bonnement excellent ici. Le R500E nous offre Ă©galement une assistance Ă©patante de puissance et accompagne le cycliste jusqu’à 25 km/h de manière fluide et sans Ă coups. Un levier de vitesse sur le guidon est mĂŞme prĂ©sent, pratique pour les dĂ©butants. On a de plus droit Ă une transmission par chaĂ®ne avec un dĂ©railleur externe Microshift Ă 8 vitesses, qui assure lĂ aussi un passage des vitesses très fluide. On aurait tout de mĂŞme aimĂ© l’ajout d’une neuvième vitesse pour que le pĂ©dalage soit encore plus confortable une fois les 25 km/h atteints. Concernant le freinage, Decathlon a optĂ© pour des freins Ă disque hydrauliques Tektro de 180 mm, bien progressifs et sĂ©curisants.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, le Decathlon Longtail R500E embarque une batterie amovible de 672 Wh, qui permet au vĂ©lo de parcourir jusqu’à 90 kilomètres en mode Ă©co, selon la marque. Lors de notre test, nous avons parcouru 55 kilomètres et il restait encore 12 % de batterie en utilisant le mode 2 principalement, ainsi que le mode 3 dans les montĂ©es. C’est donc plus que correct pour un usage urbain.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Decathlon Longtail R500Elec.

Ă€ lire aussi :

Vélo cargo électrique : quels sont les meilleurs longtails testés par Frandroid en 2025 ?

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.