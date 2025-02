Crucial X9 : ce petit, mais performant, SSD portable 2 To est à un super prix grâce à cette offre Amazon

Si vous voulez sauvegarder et protéger vos fichiers et vos jeux, mais aussi les garder près de vous à tout moment, alors vous vous devriez opter pour un SSD portable puissant, compact et léger, à l’image du Crucial X9. Son modèle avec 2 To est d’ailleurs affiché en promotion à 129,99 euros au lieu de 152,99 euros sur Amazon.

Le SSD portable Crucial X9. // Source : Amazon

Plus rapides et plus résistants que les disques durs traditionnels (HDD), les SSD externes sont de très bons investissements, puisqu’ils permettent de garder à l’abri de précieux fichiers, jeux et photos. Et quand ils sont compacts et facilement transportables, comme le Crucial X9, c’est encore mieux. Le Crucial X9 avec 2 To est d’ailleurs proposé à moins de 130 euros grâce à une réduction.

Les points essentiels du SSD externe Crucial X9

2 To de stockage

Seulement 32 grammes

Des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s

Auparavant proposé à 152,99 euros, le SSD portable Crucial X9 de 2 To est aujourd’hui disponible en promotion à 129,99 euros sur Amazon.

Un SSD externe tout petit, tout léger

Tout comme le X9 Pro, le SSD externe Crucial X9 est un petit bloc compact, qui est bien moins long que son prédécesseur, le Crucial X8. Ici, on a droit à un appareil aux dimensions de 65 x 50 mm, qui peut donc tout à fait rentrer dans une poche. Et avec 32 grammes sur la balance, ce SSD portable ne va clairement pas alourdir un sac à main. Mais si vous pensez qu’un SSD de poche est plus fragile que les autres, détrompez-vous : celui-ci peut résister aux chocs, aux vibrations, aux changements de température et même survivre à des chutes de 2 mètres. Un appareil bien robuste, donc.

Le Crucial X9 est par ailleurs doté d’un port USB-C et s’accompagne d’un câble USB-C vers USB-C. Il peut donc être branché sur un PC, un Mac, une tablette, un smartphone Android, un iPhone 15 ou supérieur ou encore sur une console de jeu. Et puisqu’il fonctionne en plug & play, aucun logiciel n’est nécessaire pour le mettre en marche.

Une bonne puissance pour les transferts

Malgré sa petite taille, ce SSD portable délivre une belle puissance. Il propose en effet une vitesse de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s. De quoi profiter d’un transfert de fichiers très rapide, surtout grâce au connecteur USB-C, mais aussi de temps de chargements accélérés. Et côté espace de stockage, les 2 To, soit 2 000 Go, mis à disposition ici permettent de stocker un grand nombre de jeux, de photos, de films ou autres fichiers.

