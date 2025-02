Sony a refait les stocks ! Le lecteur de disques Blu-ray de la PS5 (Slim et Pro) est enfin de retour à un prix normal

La PlayStation 5 Slim numérique et la PlayStation 5 Pro ont pour particularité de ne pas avoir de lecteur de disques. Mais leur configuration est évolutive et avec le lecteur officiel de retour en stock à 119,99 euros sur le site officiel, vous pouvez lire vos jeux physiques.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Mise à jour le 20/02/2025 à 14h51 : Les stocks étaient visiblement disponibles en bien trop petite quantité chez Sony, puisque le lecteur de la PS5 est déjà en rupture sur le site officiel, et seulement quelques minutes après la publication de cet article.

Article original : Lors de sa sortie, la PlayStation 5 Ă©tait disponible en deux versions : une classique avec lecteur de disques et une autre, entièrement numĂ©rique. La seconde avait ça d’attractif qu’elle Ă©tait moins chère, plus fine et lĂ©gère. Mais il fallait ĂŞtre prĂŞt Ă jouer uniquement Ă des jeux en dĂ©matĂ©rialisĂ©s, adieu les petites galettes. Puis, Sony a sorti les versions Slim de sa PS5, avec une petite nuance : la version digitale pouvait accueillir un lecteur Blu-ray amovible, pour devenir une console classique. ParticularitĂ© qui concerne aussi la PS5 Pro, d’ailleurs. Mais depuis sa sortie, ce fameux lecteur ne reste que quelques minutes en ligne avant d’ĂŞtre en rupture de stock. Donc quand il rĂ©apparaĂ®t, il ne faut pas hĂ©siter trop longtemps.

Les points forts du lecteur de disques de la PS5

Sa conception plug’n’play pour une utilisation immĂ©diate

Il fonctionne avec les PS5 Slim et PS5 Pro

Permet de jouer aux jeux physiques PS5, PS4 et de lire les DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K

Si vous cherchez un site qui a du stock sur le lecteur Blu-ray 4K de la PS5, c’est tout simplement celui du fabricant. On le trouve en ce moment Ă son prix normal, soit 119,99 euros sur direct.playstation.

PlayStation 5 Slim Standard au meilleur prix Il n’y a pas que le design de la PS5 qui s’est aminci, son prix aussi ! En ce moment, le modèle Slim avec lecteur de disque est disponible avec une rĂ©duction de 95 euros.

Au cas oĂą les stocks viendraient Ă manquer, PC Componentes a aussi du stock pour le lecteur PS5, disponible 127,93 euros, soit seulement 8 euros de plus.

L’accessoire qui permet de faire Ă©voluer votre PS5

La PlayStation 5 est une console qu’il est possible de faire Ă©voluer assez facilement. En termes de stockage, dĂ©jĂ , avec une petite trappe qui permettait d’ajouter un second SSD M.2 pour multiplier l’espace de stockage disponible sur la console. Mais depuis la mouture Slim de la PS5, Sony offre la possibilitĂ© de faire Ă©voluer la console de sa version digitale Ă une version classique, avec un lecteur disque comme celui proposĂ© ici.

Ce qu’il y a de bien, c’est que son montage est tout aussi simple que le SSD. Vous Ă©teignez et dĂ©branchez la console, vous soulevez la façade de la console et vous n’avez qu’Ă clipser le lecteur dans l’emplacement dĂ©diĂ© Ă cet effet pour pouvoir l’utiliser immĂ©diatement. Ainsi, lorsque vous rallumerez la PlayStation 5, vous pourrez utiliser le lecteur et jouer Ă vos jeux sur disque, ou encore lire vos films.

Un lecteur disque Ă emmener partout

C’est une option très pratique, parce que si Ă un instant T vous n’aviez pas les moyens de vous procurer une PS5 avec lecteur disque et que maintenant vous souhaitez pouvoir lire des Blu-ray ou des jeux sans avoir Ă racheter toute une console, c’est possible. PlutĂ´t que de tout revendre et racheter, vous n’avez qu’Ă investir dans ce lecteur disque.

Sony a en plus pensĂ© Ă tout en scindant la façade de sa console en deux, car forcĂ©ment la prĂ©sence du lecteur disque nĂ©cessite un changement de façade pour laisser apparaĂ®tre la fente. Celle-ci est d’ailleurs incluse dans la boĂ®te, comme ça vous n’aurez pas Ă repasser Ă la caisse pour avoir une belle console harmonieuse. Et vous pourrez lire vos jeux PS5, PS4 ainsi que lire vos DVD, Blu-ray et Blu-ray 4K sans problèmes.

Si vous ĂŞtes perdu entre les diffĂ©rents modèles de PlayStation 5, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les consoles de Sony pour comprendre les nuances entre celles-ci.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.