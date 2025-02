Le Nothing Phone (2a) se négocie à très bon prix maintenant que le Phone (3a) a été dévoilé

Les smartphones vendus aux alentours de 300 et 400 euros sont de solides modèles de plus en plus qualitatifs. Le Nothing Phone (2a) en fait partie et se trouve dans un pack à un prix vraiment intéressant chez Boulanger.

Si Nothing compte profiter du MWC pour présenter le prochain Phone (3a), son prédécesseur est un bon smartphone à conseiller. Il reste l’un des smartphones milieu de gamme à moins de 400 euros les plus intéressants du moment. Il séduit pour ses performances, son interface et son design, mais aussi son prix qui est plus avantageux dans ce pack pour la version la plus musclée.

Les atouts du Nothing Phone (2a)

Un smartphone vraiment attrayant grâce au Glyph

De belles performances à la clé

Les widgets et options de Nothing OS 2.5

Petit plus : des accessoires en prime et le chargeur 45 W

Si la version 12 + 256 Go du Nothing Phone (2a) est sortie au prix de 399 euros, en ce moment chez Boulanger, on le retrouve dans un pack avec un chargeur de 45W, une coque et des cordons à 351,99 euros.

Chez Cdiscount, le Phone (2a) est vendu seul à 309,99 euros seulement, contre 399 euros de base.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Nothing Phone (2a). Le tableau s’actualise automatiquement.

La patte de Nothing

Sur le Phone (2a), Nothing reprend le look iconique proposé sur ses premiers appareils. Il a donc un dos transparent qui donne l’impression que l’on voit les composants de l’appareil à travers une vitre, mais ici, il n’y a pas de verre, mais du plastique. C’est certes moins premium, mais la proposition est originale et réussie. Quant au Glyph, ou plus précisément l’ensemble de LED qu’on trouve au dos, est toujours un élément très attirant et surtout utile.

À l’avant, le Nothing Phone (2a) dévoile une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une large palette de couleurs très fidèles et une luminosité satisfaisante dans la plupart des situations. Tout ça, sans avoir à aller dans les paramètres pour faire des modifications. On a même droit à un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il ne lui manque que la technologie LTPO. À l’arrière, il se compose d’un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 50 Mpx qui s’en sortent assez bien. On regrette toutefois le côté verdâtre de la plupart des clichés.

De bonnes performances, avec Nothing OS aux commandes

Le Phone (2a) plaît aussi pour son interface avec des widgets et des options de personnalisation bien pensés. Aujourd’hui, il profite de Nothing OS 3.0 basé sur Android 15. Cette mise à jour apporte quelques nouveautés, comme une application Galerie native, qui donne accès à des outils d’édition enrichis, mais aussi des fonctions IA.

Pour fonctionner efficacement, le téléphone de Nothing renferme un Dimensity 7200 Pro de MediaTek, épaulé ici par 12 Go de RAM. En jeu, c’est un vrai plaisir, et l’on peut enchaîner les parties avec une bonne qualité graphique. Et même poussé dans ses retranchements, le smartphone ne chauffe pas beaucoup. Pour terminer, le Phone (2a) offre une belle autonomie, mais n’est pas très bon en veille, puisqu’il perd beaucoup d’énergie au repos. Côté recharge, on peut compter sur une puissance de 45 W, et la bonne nouvelle, c’est que le bloc secteur est inclus dans le pack.

Pour découvrir plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur le Nothing Phone (2a).

