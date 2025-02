Capteur 2K, 6 mois d’autonomie et petit prix sont au programme pour la Tapo D210, une sonnette connectée bien pratique au quotidien

La Tapo D210 est une sonnette connectée avec un carillon intérieur et un kit de montage facile que vous retrouvez sur Amazon à 59,90 euros au lieu de 79,99 euros.

Tapo est une marque rĂ©putĂ©e pour la qualitĂ© de ses objets connectĂ©s. Son expertise s’Ă©tend des camĂ©ras de surveillance aux thermostats en passant par les sonnettes connectĂ©es avec camĂ©ra, comme ce modèle D210. Un accessoire que vous retrouvez Ă -25 % aujourd’hui et qui permet de s’Ă©quiper pour renforcer votre tranquillitĂ© d’esprit. Avec elle, vous voyez rapidement et clairement qui sonne Ă votre porte et pouvez lui rĂ©pondre directement via votre smartphone.

Les points forts de la Tapo D210

Le capteur 2K permet de voir avec précision vos visiteurs

Le montage est facile et rapide pour une première utilisation en quelques minutes

Vision nocturne, audio bidirectionnel, visibilité à 160°

La Tapo D210 est une sonnette connectée qui est en promo chez Amazon en ce moment et passe de 79,90 euros à 59,90 euros.

Toc toc toc, qui est lĂ ?

La Tapo D210 est une sonnette connectĂ©e en deux parties : la sonnette, bien sĂ»r, Ă installer Ă proximitĂ© de votre porte d’entrĂ©e. Et le carillon, Ă placer chez vous, dans un endroit oĂą vous ĂŞtes sĂ»r de bien l’entendre. Vous configurez les deux, surtout pour relier la sonnette Ă votre WiFi, et vous pouvez commencer Ă l’utiliser. Il y a bien entendu des ajustements Ă faire dans les paramètres, comme dĂ©finir une zone d’activitĂ© pour ne pas recevoir de notifications tout le temps.

L’IA est d’ailleurs lĂ pour vous aider en ce sens puisqu’elle dĂ©tecte si c’est une voiture qui passe devant le capteur, une personne, un animal ou un objet. Vous pouvez choisir de recevoir des notifications dans quelques cas seulement. Si quelqu’un sonne, vous recevez un appel visio sur votre smartphone ou Ă©cran connectĂ© et pouvez dĂ©crocher pour discuter en direct avec la personne.

Ne laissez plus vos visiteurs Ă la porte

Une fois connectĂ© au flux vidĂ©o de la camĂ©ra, vous voyez qui est devant votre porte en 2K. Si jamais c’est un petit malin qui s’est amusĂ© Ă sonner et partir en courant, pas de soucis, il sera immortalisĂ©. Si c’est un livreur avec un colis et que vous ĂŞtes absent, vous pouvez lui indiquer oĂą laisser votre paquet. Si c’est un dĂ©marcheur, vous pouvez le renvoyer sans avoir Ă ouvrir la porte.

Et si jamais vous n’ĂŞtes pas en mesure de rĂ©pondre parce que vous ĂŞtes occupĂ©, en rĂ©union par exemple, vous pouvez dĂ©finir des rĂ©ponses prĂ©enregistrĂ©es et les envoyer d’un clic sur la sonnette pour informer votre visiteur. Pour ce qui est du stockage, vous pouvez soit utiliser une carte microSD vendue sĂ©parĂ©ment (jusqu’Ă 512 Go supportĂ©s), soit souscrire un abonnement au Cloud Tapo, mais c’est payant.

Si le domaine des sonnettes connectĂ©es vous intĂ©resse et que vous souhaitez voir ce qui se fait sur le marchĂ© en ce moment, vous pouvez consulter les modèles de notre guide d’achat.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.