Le premier smartphone pliable de OnePlus, noté 9/10, a droit à une réduction de 30 %

Co-développé avec Oppo, le OnePlus Open est le tout premier modèle pliant de la marque. Testé et largement approuvé, ce smartphone n’est clairement pas avare en atouts. Et même s’il s’apprête à être dépassé par son héritier, ce OnePlus Open vaut encore le coup aujourd’hui, surtout quand il est proposé à 1 399 euros au lieu de 1 999 euros sur le site officiel.

Le OnePlus Open. // Source : Frandroid РChlo̩ Pertuis

C’est avec son Open premier du nom que la marque OnePlus a intégré le marché du smartphone pliable. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas volé son excellente note de 9/10, accordée au terme de notre test. Pliure incroyable, ratios d’écran choisis pertinents, hautes performances… Le OnePlus Open a de très bons arguments. Et même si son successeur, le OnePlus Open 2, devrait être commercialisé cette année, le OnePlus Open est toujours aussi recommandable. La bonne nouvelle, c’est qu’il est bien moins cher qu’à son lancement grâce à une réduction de 30 %.

Les atouts du OnePlus Open

L’une des meilleures pliures du marché

De bonnes performances sans chauffe

Une charge rapide de 67 W

Lancé à 1 999 euros, le OnePlus Open (coloris Crimson Shadow, en 16 Go + 1 To) est aujourd’hui disponible en promotion à 1 399 euros sur le site officiel de OnePlus. Les coloris noir et vert satiné sont quant à eux affichés à 1 449 euros au lieu de 1 849 euros.

Un design très soigné, et cette pliure !

Avec ses bordures bien plates et uniformes, ses tranches en aluminium et ses arêtes biseautées, le OnePlus Open est clairement un smartphone élégant et agréable en main. Mais le gros point fort de ce design, c’est évidemment cette charnière, l’une des plus réussies qu’on a vues grâce notamment à sa robustesse. Dommage toutefois qu’on ne puisse pas plier le smartphone autrement qu’à 90 degrés. On se console avec le pli sur l’écran interne qui est tout simplement invisible. Lors de notre test, on a même qualifié ce résultat de prodigieux, c’est dire. Si on la sent légèrement en passant le doigt dessus, on oublie totalement sa présence lorsque l’on tient l’écran face à nous.

Mentionnons tout de même quelques petits points noirs, comme son poids assez important (239 g) et son bloc photo trop massif. Sachez aussi que ce smartphone n’est pas étanche, même s’il est certifié IPX4. Passons aux écrans, à commencer par la dalle interne, quasiment carrée, de 7,82 pouces avec une définition QHD (2 440 x 2 268 pixels) et qui peut monter jusqu’à 120 Hz et descendre à 1 Hz en fonction des usages. Un très bon point. Concernant l’écran externe de 6,31 pouces, il nous régale bien plus que celui du Galaxy Z Fold 5, avec son ratio de smartphone normal en 20:9 qui permet de ne pas se sentir à l’étroit et sa définition généreuse de 2 384 x 1 116 pixels. Petit bémol quand même pour le taux de rafraîchissement qui descend seulement jusqu’à 10 Hz, et pour la luminosité maximale, un poil faible.

Un smartphone puissant qui ne chauffe pas

Côté logiciel, le OnePlus Open a été lancé sous OxygenOS 13.2, basé sur Android 13, et tourne désormais sous OxygenOS 15 basé sur Android 15. La marque promet d’ailleurs quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de patch de sécurité pour les coloris noir et vert, contre trois ans de mises à jour et quatre ans de patch de sécurité pour le coloris Crimson Shadow. Ce qu’on a tout particulièrement apprécié sur l’interface du OnePlus Open, c’est son mode multitâche, Open Canvas, qui permet d’ouvrir en grand écran jusqu’à trois applications sur l’écran. Et c’est vraiment réussi. Côté photo, le OnePlus Open est équipé d’un capteur grand angle de 48 Mpx, d’un téléobjectif de 64 Mpx, d’un ultra grand-angle de 48 Mpx et d’un capteur selfie de 32 Mpx. Dans l’ensemble, le capteur principal se montre plutôt efficace, avec une colorimétrie juste, et l’ultra grand-angle conserve pas mal de détails malgré un piqué moins bon.

Concernant ses performances, le OnePlus Open est doté d’une puce haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2, qui lui permet de ne jamais ralentir même avec des dizaines d’applications gérées simultanément. En jeu, il se révèle excellent, y compris sur des titres en 3D, et pour ne rien gâcher, la gestion de la température est admirable. Enfin, côté endurance, le OnePlus Open fait bien mieux que nombre de ses concurrents avec sa batterie qui lui permet de tenir deux jours avec un usage modéré. Mention spéciale aussi pour sa charge rapide (67 W !) efficace.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Open.

