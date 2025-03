Xiaomi casse le prix de son enceinte Bluetooth avec un son à 360°, résistante à l’eau et la poussière pour vous accompagner partout

Xiaomi a une impressionnante collection d’appareils connectés, dont des enceintes comme ce Bluetooth Speaker qui, sous son design sobre, cache une puissance de 93 dB et surtout un prix de seulement 49,99 euros.

Xiaomi Bluetooth Speaker // Source : Xiaomi

L’enceinte Xiaomi Bluetooth Speaker est un modèle fait pour vous accompagner partout. Avec sa certification IP67 et sa petite bande lumineuse RVB colorée personnalisable, elle est là pour mettre l’ambiance. D’autant que vous pouvez en connecter jusqu’à huit simultanément pour un vrai effet d’ambiance. Donc n’hésitez pas à profiter de la réduction de 30 euros sur le site de Xiaomi pour en commander une, si ce n’est plusieurs.

Les points forts de la Xiaomi Bluetooth Speaker

Une autonomie qui file jusqu’à 17h

Compatible charge rapide 22,5W avec chargeur fourni

Les 12 billes LED personnalisables avec 4 effets d’éclairage

Normalement, la Xiaomi Bluetooth Speaker est une enceinte qui coûte 79,90 euros. Mais le site a décidé que ce serait plus sympa pour vous si vous pouviez la commander pour 49,99 euros. Si jamais, c’est votre premier achat sur le site de Xiaomi, vous avez même un coupon pour avoir 5 euros de remise supplémentaire.

Une enceinte pour toutes vos sorties et voyage

Avec la Bluetooth Speaker, Xiaomi propose une enceinte capable de vous suivre dans toutes vos aventures. Le produit est un cylindre de 20,2 cm x 7,3 cm x 7,3 cm pour 660 grammes environ, ce qui n’est pas négligeable mais permet tout de même ed l’emmener partout sans trop se sentir encombré. Le design est sombre, noir, où seule une bande LED composée de 12 billes vient apporter un peu de couleur.

D’ailleurs, vous pouvez personnaliser cette dernière via l’app Xiaomi Home, qui sert aussi pour tous les autres appareils de la marque. Elle va aussi servir à vous donner des indications quant à l’état de l’enceinte en s’allumant en blanc, bleu ou orange. Pour ce qui est du son, vous avez deux haut-parleurs haute fréquence, un moyenne/basse fréquence et deux radiateurs passifs. Pour une puissance nominale de 2x10W pour les tweeters et un woofer de 20W. Le son sort à 360° avec une bonne restitution.

Vous pouvez en cumuler jusqu’à 8 pour faire la fête

D’habitude, sur des enceintes de ce type et dans cette gamme de prix, vous pouvez en coupler deux pour obtenir un effet stéréo. Ce n’était visiblement pas assez pour Xiaomi qui permet d’en jumeler jusqu’à 8 pour vous entourer littéralement de son. Comme ça, tout le monde en profite, peu importe où il se trouve. En plus, avec une autonomie qui va jusqu’à 17h, vous avez de quoi faire la fête jusqu’au bout de la nuit.*

En plus, vous pouvez compter sur la charge rapide 22,5W pour ne pas rester en panne de son trop longtemps. D’autant que le chargeur USB-C est fourni, ce qui est de plus en plus rare. La certification IP67 fait qu’elle résiste aussi bien à la poussière qu’à l’eau, donc vous pouvez partir en randonnée sans problème avec elle. L’app Xiaomi permet de jouer avec l’égaliseur et différentes options pour obtenir un son à votre convenance. Et la lumière RVB évoquée plus haut apporte une petite pointe de bonne humeur à l’ensemble.

Pour comparer cette enceinte et d’autres du même acabit, vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleurs modèles étanches du moment et ainsi voir les différents rapports qualité/prix.