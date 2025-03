Envie d’une tablette pas chère ? Cette référence signée Xiaomi à moins de 140 € devrait vous plaire 

Que ce soit pour un usage familial, ou pour se divertir en déplacement, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est un excellent appareil. Cerise sur le gâteau, sa version 256 Go est en promo et ne coûte pas plus de 140 euros.

Xiaomi Redmi Pad SE // Source : mi.com

Si vous souhaitez faire l’acquisition d’une tablette sans y mettre une grande somme, la Xiaomi Redmi Pad SE devrait convenir à vos besoins. e concentre sur l’essentiel, et convient pour des tâches informatiques légères ou la consommation de médias en streaming. Elle est sortie à un prix avantageux, mais aujourd’hui, il est encore plus intéressant après 160 euros de remise sur le modèle de 256 Go.

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Redmi Pad SE

Un écran de 11 pouces en FHD+ et rafraîchi à 90 Hz

Les performances d’un Snapdragon 680

La prise en charge du Dolby Atmos

Une batterie de 8 000 mAh

La Xiaomi Redmi Pad SE dans sa version 8 + 256 Go est actuellement remisée à seulement 139,99 euros sur AliExpress, contre 299 euros à sa sortie.

Une tablette qui va à l’essentiel

Pour un modèle entrée de gamme, la Xiaomi Redmi Pad SE est bien fini avec son châssis aluminium qui assure une bonne solidité. La prise en main est bonne avec ses tranches plates et ses 478 g facilitent son transport.

La Redmi Pad SE de Xiaomi est idéale pour consommer des films et des séries. Sa diagonale de 11 pouces est certes, encadrée par de larges bandes noires, elle offre une bonne expérience de visionnage. L’écran LCD affiche une définition Full HD+ et propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une animation fluide dans les menus. La tablette est aussi composée de quatre haut-parleurs Dolby Atmos pour assurer une bonne expérience audio durant le visionnage de vos contenus vidéos.

Parfaite pour les usages classiques

Côté performances, c’est un Snapdragon 680 qui anime la tablette. Même si cette puce n’est pas la plus puissante, dans l’ensemble, vous avez une tablette parfaitement fonctionnelle au quotidien. La tablette répondra à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands.

Pour finir, côté autonomie, la marque propose une grande batterie de 8 000 mAh, qui suffit pour utiliser l’ardoise un peu tous les soirs (navigation, réseaux sociaux, jeu vidéo et streaming vidéo) avant de devoir la recharger en fin de semaine. Quant à la recharge, l faudra être patient avec son chargeur de 10 W…

