Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro perd 40 % de sa valeur avec cette promo Amazon, une aubaine pour les petits budgets

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro existe en deux versions : 4G et 5G. C’est la première que vous retrouvez en promo à 208,27 € sur Amazon, contre 349 euros au départ.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est sorti bien accompagné en janvier 2025. Il était disponible en version classique (sans le Pro), en version 4G/5G, et en version Pro Plus. À chaque fois avec des variations dans la mémoire et le stockage. Avec ce modèle-ci, vous avez un milieu de gamme avec de bons arguments techniques, malgré une puissance un peu plus limitée par rapport à la version 5G. Il est d’autant plus intéressant qu’il est disponible avec 141 euros de réduction sur Amazon.

Les points forts du Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Le capteur principal de 200 Mpx avec la fonction AI pro-grade

Une batterie solide de 5 500 mAh compatible charge rapide 45 W

L’écran AMOLED de 6,67 pouces à 120 Hz

Il y a quelques mois à peine, en janvier 2025, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro était lancé à 349,90 euros. En ce moment sur Amazon, vous retrouvez la version 4G 8+256 Go à 208,27 euros.

Une version 4G qui fait bien son travail

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est un smartphone décliné en deux versions : 4G et 5G. Ici, il s’agit donc de la version 4G. La fiche technique est quasiment similaire entre les deux, surtout au niveau de la photo. La résolution, par contre, n’est pas la même puisque ici, vous avez de la Full HD+ sur une dalle AMOLED de 6,67 pouces qui peut quand même profiter d’une fréquence de rafraichissement de 120 Hz.

Par contre, le capteur selfie est de qualité légèrement supérieure : il fait 32 Mpx. Pour les deux autres évoqués juste au-dessus, vous avez un triple capteur de 200, 8 et 2 Mpx, avec un flash LED. Un autre aspect qui est un peu plus puissant : la batterie et sa capacité de 5 500 mAh contre 5 110 mAh pour la version 5G. Vous profitez, quoi qu’il en soit, d’une charge rapide 45 W.

Un processeur moins puissant, mais très honnête

La principale différence entre les deux versions du Xiaomi Redmi Note 14 Pro c’est bien entendu au niveau du processeur. Ici, vous avez un Helio G100-Ultra, là où la version 5G utilise un Mediatek Dimensity 7300-Ultra. Ici, vous avez 8 Go de RAM et un stockage de 256 Go de mémoire. Une configuration suffisante pour faire tourner toutes les app, notamment les jeux 3D sans les graphismes poussés à fond. Ce qu’il y a de bien sur cette version, c’est que vous pouvez ajouter une carte microSD pour étendre la mémoire.

Tout ça vous permet de bénéficier de quelques fonctions avec l’intelligence artificielle, comme l’amélioration des photos, la suppression de personnes en arrière-plan. Il y a aussi une fonction marrante, Sky, qui modifie l’arrière-plan d’un paysage, ce qui permet de modifier complètement l’ambiance d’une photo.

Si vous voulez en apprendre plus sur le Xiaomi Redmi Note 14 Pro, vous pouvez consulter le test de la version 5G qui partage une grande partie de son ADN avec celui-ci.

