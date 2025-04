Darty fait une offre inratable sur ce TV QNED 4K 75″ 120 Hz par LG, compatible HDR10 Pro pour tous vos divertissements

Le LG 75QNED87T, de son petit nom, est un téléviseur moderne, plat, monté sur un pied central ajustable qu’il est possible de commander pour 990,85 euros sur Darty.

LG 75QNED87T // Source : LG

Cet écran de télévision par LG, d’une taille plus que raisonnable de 75 pouces, est équipé de la technologie QNED. Il s’agit d’une invention de chez LG, en réponse à la QLED de Samsung. Elle se caractérise par l’association de plusieurs milliers de mini LED qui permettent d’offrir une image plus lumineuse. Ça ne permet pas d’atteindre les noirs parfaits de l’OLED, mais les couleurs y sont plus vives. Et en ce moment chez Darty, vous pouvez économiser pas moins de 547,15 euros sur ce modèle.

Les points forts de la LG QNED87T

L’écran est très brillant, les couleurs sont éclatantes

Il monte jusqu’à 120 images/seconde pour les jeux vidéo

La double position du pied central pour glisser une barre de son

Le LG 75QNED87T est normalement vendu 1499 euros. Il est affiché à 1099 euros sur le site de Darty et bénéficie d’une remise supplémentaire de 10% dans le panier, soit 108,15 euros. Et les frais de ports de 39 euros sont offerts. Ce qui fait un total de 990,85 euros, une promotion disponible quelques jours seulement.

Un grand écran pour une image plus éclatante

Le LG 75QNED87T est un écran avec une belle diagonale de 189 cm, le tout posé sur un pied central. Vous pouvez même le poser sur un meuble qui n’est pas trop large, à condition d’être suffisamment solide puisque le TV pèse quand même 41,50 kg avec le socle. Ce dernier a une particularité intéressante : il est ajustable en hauteur. Vous pouvez donc le monter pour poser une barre de son sous l’écran et booster les 2 x 10 W RMS. Sans compter qu’il n’y a pas de Dolby Atmos sur ce modèle, mais du Dolby Digital Plus et du DTS:X.

La dalle est une TFT NanoCell Plus et bénéficie d’un rétroéclairage LED de type Edge LED + local dimming, ce qui n’est pas le mieux en la matière. Mais vous profitez d’une image lumineuse avec des couleurs vives, ce qui donne un rendu plus chaleureux. Avec son processeur Alpha 8 AI 4K, les images sont améliorées automatiquement, surtout celles qui viennent d’une définition inférieure.

Le LG QNED87T prend le gaming au sérieux

Avec cet écran, LG fait un appel de pied aux gamers consoles, possesseurs de PS5, Xbox Series ou futurs acquéreurs de la désormais très attendue Switch 2. Avec une fréquence de rafraîchissement qui peut monter jusqu’à 120 images/seconde, vous avez toute la fluidité nécessaire pour apprécier l’action à l’écran dans les moindres détails.

Pour accompagner tout ça il y a forcément la connectique qui va avec : quatre ports HDMI 2.1 avec compatibilité QMS sur HDMI 4 et eARC sur HDMI 3. Un port optique numérique, deux prises d’antenne et deux ports USB 2.0 pouvant accueillir une clé USB, un disque externe, un clavier, une souris ou même une caméra, viennent compléter le tout. Vous naviguez sous WebOS avec une garantie de mises à jour pendant cinq ans et retrouvez l’accès à toutes vos plateformes de divertissement pour varier les plaisirs.

Si vous préférez un téléviseur QLED ou Oled, vous pouvez retrouver notre sélection disponible dans le guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.