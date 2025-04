Ce récent smartphone Samsung en promotion à moins de 100 € propose jusqu’à 4 ans de mises à jour

Sur Amazon, vous retrouvez le Samsung Galaxy A06 à 97,10 euros au lieu de 119,99 euros, un smartphone entrée de gamme avec une bonne fiche technique même si votre budget est limité.

Samsung Galaxy A06 4G // Source : Samsung

Le Samsung Galaxy A06 en version 4G a été dévoilé en août 2024. Il s’agit d’un smartphone d’entrée de gamme de la marque coréenne, présent principalement sur le marché vietnamien. Ici, il est question de la version internationale, compatible avec tous les opérateurs en France. Il succède à la version A05 et a été suivi d’une version A06 5G avec un processeur différent, le Dimensity 6300. Là, le modèle 4G avec un Helio G85 est à -20 % et passe sous la barre des 100 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy A06

Des dimensions ultra-compactes et un poids plume

Un taux de rafraîchissement qui peut monter à 90 Hz

L’arrivée d’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’allumage de l’appareil

Lancé à 119 euros, le Samsung Galaxy A06 4G passe à 97,10 euros en ce moment sur Amazon.

Samsung s’adresse aux petits budgets

Avec le Samsung Galaxy A06 4G, la marque coréenne propose un smartphone d’entrée de gamme. Techniquement, il reprend beaucoup de choses du modèle précédent, le Galaxy A05. Vous y retrouvez la puce MediaTek Helio G85 4G, gravée en 12 nm, ici avec 4 Go de mémoire vive et une mémoire de stockage de 64 Go. Si jamais vous trouvez ça trop peu, il y a un port microSD disponible sur ce modèle, qui est l’apanage des smartphones d’entrée de gamme alors que ça disparaît sur les modèles premium.

La batterie de 5 000 mAh est compatible charge rapide 25 W, ce qui n’est clairement pas à la hauteur des modèles plus puissants. Mais il faut rappeler qu’ici, on est sur un smartphone à moins de 100 euros. En usage classique, vous pouvez tenir facilement une bonne journée, voire deux si vous n’êtes pas trop dessus. Autre point commun avec le Galaxy A05 : le bloc photo avec un capteur principal de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx, ainsi qu’un module 8 Mpx pour les selfies.

Le Samsung Galaxy A06 4G réserve quelques surprises

Malgré les points communs, son existence se justifie par quelques nouveautés. À commencer par l’écran LCD de 6,7 pouces qui affiche de la Full HD+, correspondant à 720 x 1600 pixels et surtout une fréquence de rafraîchissement qui monte jusqu’à 90 Hz. Autre nouveauté, déjà signalée un peu plus haut, c’est l’apparition d’un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’allumage, qui permet de sécuriser l’accès à votre téléphone.

Il fait le même poids que l’A05, soit 189 g, mais il est plus compact et notamment plus fin : le Galaxy A06 fait 167,3 x 77,3 x 8 mm contre 168,8 x 78,2 x 8,8 mm. Ainsi, il tient bien en main et vous pouvez le manipuler facilement, aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. C’est donc un petit smartphone avec une configuration en adéquation avec son prix qui permet de faire les principales tâches du quotidien, d’autant plus qu’il sera mis à jour pendant 4 ans pour les patchs de sécurité, et 2 ans pour les futures versions de l’OS.

