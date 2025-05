Une tablette Xiaomi en promo à moins de 85 €, c’est par ici que ça se passe !

Dévoilée l’an dernier, la Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 est une tablette légère, pratique à emporter et avant tout bon marché. En ce moment, vous pourrez même la trouver moins chère sur AliExpress, qui la propose à 84,99 euros au lieu de 131 euros, prix affiché sur le site officiel de la marque.

La tablette Xiaomi Redmi Pad SE 8.7. // Source : Xiaomi

La Xiaomi Redmi Pad SE 8.7, lancée l’année dernière, est une tablette idéale pour celles et ceux qui recherchent un modèle taillé pour le divertissement et surtout suffisamment compact pour être emporté partout. La successeuse de la Redmi Pad SE a aussi le net avantage d’être très abordable, et grâce à une réduction, on peut même l’avoir pour moins de 90 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Redmi Pad SE 8.7

Un petit écran LCD rafraîchi à 90 Hz

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Une batterie de 6 650 mAh

Affichée à 131 euros sur le site officiel de la marque, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 est en ce moment proposée à 84,99 euros sur AliExpress.

Une tablette poids plume à emporter partout

La Redmi Pad SE 8.7 est une tablette qui peut vite se faire oublier dans un sac à dos. En effet, avec son épaisseur de 8,8 mm et son poids de 373 grammes, elle prend peu de place et est surtout très facile à transporter partout avec soi. Ses tranches plates et ses coins arrondis lui apportent en plus un aspect assez élégant et offrent avant tout une prise en main agréable. Au niveau de son écran, on a ici droit à une dalle LCD compacte de 8,7 pouces, soit une diagonale assez petite, mais qui convient tout à fait au visionnage de vidéos, aux jeux mobiles ou encore à la lecture d’e-books.

D’ailleurs, l’ardoise dispose d’un mode lecture « Paper », qui copie le style d’affichage des liseuses et qui est bien plus confortable, notamment le soir. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui permet de profiter d’images bien fluides ; mais attention, toutes les applications ne le prennent pas en charge. N’oublions pas la luminosité maximale de 500 nits, qui peut grimper jusqu’à 600 nits à l’extérieur.

Une bonne autonomie pour le divertissement

La Redmi Pad SE 8.7 est par ailleurs animée par une puce MediaTek Helio G85 octa-core, épaulée par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, qui peut par ailleurs être augmenté jusqu’à 2 To grâce à une carte microSD. Avec une telle configuration, la tablette n’est pas vraiment un monstre de puissance, mais pour une utilisation centrée sur le divertissement, c’est tout à fait suffisant. La tablette est en plus équipée de deux haut-parleurs stéréo compatibles avec le Dolby Atmos, ce qui devrait être bien agréable pour le bingewatching de séries.

La tablette est aussi munie d’une caméra avant de 5 Mpx et d’une caméra arrière de 8 Mpx, pratiques pour les appels en visio. Enfin, côté autonomie, cette Redmi Pad SE 8.7 embarque une batterie de 6 650 mAh qui, selon la marque, lui permet d’offrir un peu plus de 25 heures de lecture vidéo. La batterie fonctionne avec une charge dite « rapide » de 18 W, mais il faut tout de même 140 minutes pour atteindre les 100 %. Et seul un adaptateur secteur de 10 W est fourni ici.

