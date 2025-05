Le télescope connecté d’Unistellar qui permet d’admirer les astres depuis son smartphone est de retour en forte promotion

Si vous pensez que l’observation des étoiles et des galaxies est trop complexe et nécessite forcément des réglages compliqués, détrompez-vous. Le télescope connecté Unistellar Odyssey s’occupe de tout et vous permet de tout voir facilement sur votre smartphone. Un modèle complet et compact que l’on trouve à 1 661,75 euros au lieu de 2 299 euros à la Fnac et chez Darty.

Avis aux novices de l’observation des étoiles qui souhaiteraient pouvoir admirer des constellations depuis leur balcon, mais qui n’ont pas non plus les compétences pour manier un télescope classique. Le télescope connecté portable Unistellar Odyssey est un modèle idéal vers lequel vous pourrez vous tourner. Mise au point automatique, optimisation de la qualité des images… Cet appareil est blindé de technologies et est très facile à utiliser. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est en ce moment affiché en promotion à moins de 1 700 euros.

Les points essentiels de l’Unistellar Odyssey

Un télescope connecté compact

Une base de données de 37 millions d’étoiles

Une application pour voir tous les astres

Lancé à 2 299 euros, le télescope connecté Unistellar Odyssey est aujourd’hui proposé à 1 661,75 euros à la Fnac et chez Darty.

Un télescope compact et facile à manier

Cet Odyssey d’Unistellar est donc un télescope connecté, qui a tout d’abord l’avantage d’être très compact avec ses 4 kg (son trépied, fourni, en fait 2,5 kg). On est donc bien loin des mastodontes traditionnels qui nécessitent une place considérable. L’Odyssey a au contraire été pensé pour être déplacé et transporté très facilement. Par ailleurs, vous l’aurez sûrement remarqué, ce modèle est dénué d’oculaire électronique Nikon, contrairement à sa version Pro. Vous ne pourrez donc pas regarder l’objet céleste visé directement depuis le télescope, comme sur un modèle classique.

En revanche, l’étoile ou la galaxie que vous souhaitez admirer pourra l’être depuis l’application Unistellar, disponible sur iOS et Android. Concrètement, cette app met à disposition une base de données conséquente, qui répertorie 37 millions d’étoiles et 5 000 objets célestes (nébuleuses, galaxies…). Vous devrez y choisir un astre ou rentrer les coordonnées de l’un d’eux en particulier, pour que le télescope motorisé se dirige automatiquement vers lui pour le prendre en photo. Un cliché que vous retrouverez ensuite via l’application sur votre smartphone ou votre tablette. Simple comme bonjour.

Des fonctions automatiques pratiques

Vous l’aurez compris : l’Odyssey s’occupe de vous diriger vers la bonne étoile ou galaxie. Il dispose même de plusieurs fonctions automatiques qui lui permettent de fournir des images bien lumineuses et détaillées. Il comprend par exemple un algorithme de traitement d’image qui élimine toute trace de pollution lumineuse, surtout en ville. Le télescope bénéficie aussi de la technologie Vivid Vision, grâce à laquelle les couleurs du cosmos capturées par l’appareil sont bien plus vibrantes et réalistes, et les imperfections corrigées.

Enfin, concernant l’aspect plus technique, l’Odyssey embarque un capteur avec une longueur focale de 320 mm, comme sa version Pro. Le fabricant assure que la qualité d’image est sensiblement la même que celle offerte par son eVscope 2, bien plus onéreux. Côté stockage, on a ici droit à un espace de 64 Go. Et pour l’autonomie, le télescope peut fonctionner en théorie durant 5 heures avant de devoir être rechargé.

Si vous souhaitez pouvoir admirer les images du télescope connecté sur un appareil de qualité, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones du moment.

