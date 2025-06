Le prix de ce laptop gaming HP boosté à la RTX 4070 chute sous les 1 000 € jusqu’à ce soir seulement

Si vous recherchez une machine gaming dotĂ©e de composants rĂ©cents, et surtout capable d’encaisser des parties nerveuses, alors la HP Victus 16-s0040nf pourrait bien vous convenir. En ce moment, la Fnac affiche ce laptop Ă 990,39 euros au lieu de 1 599,99 euros.

Il est encore possible aujourd’hui de dĂ©nicher des PC portables gamers très bien Ă©quipĂ©s et pas trop hors de prix. Par exemple, le HP Victus 16-s0040nf a beau embarquer une RTX 4070, un Ryzen 7 et un grand Ă©cran rafraĂ®chi Ă 144 Hz, son prix n’excède pas 1 000 euros. Bref, un rapport performances-prix très intĂ©ressant.

Les points forts du HP Victus 16-s0040nf

Une dalle IPS Full HD de 16,1 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 4070 + 16 Go de RAM

Une bonne autonomie

Initialement affichĂ© Ă 1 599,99 euros, puis rĂ©duit Ă 1 099,99 euros, le PC portable HP Victus 16-s0040nf peut aujourd’hui vous revenir Ă 990,39 euros Ă la Fnac grâce au code promo PC10 valable jusqu’Ă ce dimanche.

Le prix réduit du HP Victus 16-s0040nf après application du code promo PC10 sur le site de la Fnac.

Un grand Ă©cran pour ne louper aucun ennemi

Le HP Victus 16-s0040nf a beau ĂŞtre un laptop taillĂ© pour le gaming, il n’adopte pas un design aux lignes trop agressives et tape-Ă -l’Ĺ“il. Au contraire, ce modèle est plutĂ´t sobre avec son châssis noir mĂ©tallique et son logo discret. En revanche, il n’est pas un poids plume avec ses 2,3 kg, mais le transporter ne devrait pas ĂŞtre trop compliquĂ©. CĂ´tĂ© connectique, on retrouve trois ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, un port Ethernet et une prise jack.

Concernant son Ă©cran, c’est une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 16,1 pouces qui prend place ici, soit une diagonale idĂ©ale pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie. L’Ă©cran bĂ©nĂ©ficie en prime de la technologie IPS, qui permet de profiter d’angles de vision bien larges. Cerise sur le gâteau, la dalle est rafraĂ®chie Ă 144 Hz, soit un taux idĂ©al pour les combos nerveux, qui ne tolèrent aucun flou de mouvement. CĂ´tĂ© audio, la marque a misĂ© sur un système signĂ© Bang&Olufsen, une marque reconnue dans ce domaine.

Un laptop bien performant pour les combos

Ă€ l’intĂ©rieur de cette machine, se niche tout d’abord un processeur Ryzen 7 7840HS, cadencĂ© Ă 3,8 GHz et dont la frĂ©quence turbo maxi atteint 5,1 GHz. Il est ici Ă©paulĂ© par 16 Go de RAM, parfait pour gĂ©rer le multitâche, que cela soit pour de la bureautique ou de la crĂ©ation de contenus avec des logiciels complexes, par exemple. CĂ´tĂ© GPU, la marque a optĂ© pour une RTX 4070, qui permet de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualitĂ© graphique, ni de la fluiditĂ©. Elle promet aussi Ă©videmment une compatibilitĂ© avec les fonctionnalitĂ©s IA de Nvidia, Ă savoir le DLSS 3, capable de gĂ©nĂ©rer des images complètes par IA, ainsi que le ray-tracing.

Le HP Victus 16-s0040nf est par ailleurs dotĂ© d’un SSD de 512 Go, qui permet non seulement de profiter d’un large espace de stockage, mais aussi d’activer la machine en quelques secondes. Les temps de chargement des jeux sont de leur cĂ´tĂ© très rĂ©duits. Enfin, cĂ´tĂ© endurance, HP promet une autonomie de 7h45, mais sans surprise, tout dĂ©pendra de la nature de vos usages. Gardez quand mĂŞme le chargeur Ă proximitĂ©, au cas oĂą, surtout avec une machine aussi gourmande en ressources. Sachez aussi que la charge rapide permet de rĂ©cupĂ©rer environ 50 % de la batterie en 30 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.