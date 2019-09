Avec le Matebook D, Huawei apporte sur le marché une alternative abordable — mais performante — au MacBook Air d’Apple. Intéressés ? Il est aujourd’hui disponible à 559 euros sur Amazon via une remise immédiate.

Habituellement commercialisé à 799 euros, le Huawei Matebook D s’affiche aujourd’hui à 559 euros sur Amazon, soit une économie de 240 euros sur son prix d’origine.

Léger et compact, le Huawei Matebook D reprend grosso modo le design ultra fin introduit par le MacBook Air d’Apple. De ce fait, il en résulte un laptop facilement transportable, tout simplement la solution idéale pour celles et ceux qui sont souvent amenés à voyager. Il intègre un écran de 14 pouces de bonne facture, avec une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels et des bordures particulièrement discrètes sur les côtés, où la dalle occupe près de 81% de la surface totale.

Pour favoriser l’immersion devant un film ou une vidéo quelconque — à condition qu’ils soient compatibles — , ses quatre haut-parleurs ont la particularité d’être compatibles Dolby Atmos pour offrir une expérience sonore à 360 degrés très réussie. Du côté des performances, il embarque un processeur AMD Ryzen 5 2500U cadencé de 2 GHz à 3.6 GHz, une carte graphique AMD Radeon Vega 8 ainsi que 8 Go de mémoire vive en DDR4 : une configuration plus qu’honorable pour cette gamme de prix, qui offre notamment la possibilité de faire tourner sans aucun doute quelques jeux gourmands de votre bibliothèque. De plus, il assure une expérience utilisateur totalement fluide sous Windows 10 grâce à son SSD de 256 Go.

Son autonomie est estimée à 7 heures en lecture de vidéo et jusqu’à 9,5 heures grâce au mode économie d’énergie Huawei IA. De plus, il intègre un port USB-C et un capteur d’empreinte pour le déverrouiller facilement.

Pourquoi recommande-t-on ce laptop ?

Son design fin et compact en aluminium

Sa fiche technique intéressante pour son prix

Le port USB-C pour la charge et son capteur d’empreintes

Grâce à une remise immédiate, le Huawei Matebook D 14 pouces est aujourd’hui disponible à 559 euros sur Amazon, au lieu de 799 euros habituellement.

Retrouvez le Huawei Matebook D à 559 euros