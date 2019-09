Les casques sans-fil à réduction de bruit sont nombreux, mais peu arrivent à la cheville du Sony WH-1000XM3. Ça tombe bien, le casque de Sony est disponible pour seulement 249 euros chez Rakuten.

Avec la disparition progressive de la prise jack sur les smartphones, posséder des écouteurs ou un casque sans-fil est presque devenu primordial. Le casque Sony WH-1000XM3, disponible à 249,99 euros sur Rakuten est clairement le choix vers lequel il faut se tourner si vous avez le budget adéquat.

Disponible à 379 euros à sa sortie (soit une réduction de 130 euros), ce casque est l’une des références au niveau de la réduction de bruit ambiante, une légende même. Activez-la et vous vous retrouverez dans une bulle pour écouter votre musique, chez vous, au bureau ou dans le métro. Ne pas entendre le bruit ambiant c’est bien, avoir une bonne qualité de son c’est mieux. Eh bien là aussi le casque du japonais est un très bon élève, salué unanimement par la critique. Compatible avec Google Assistant, vous pourrez papoter avec l’assistant vocal sans avoir à sortir votre smartphone.

L’une des caractéristiques intéressantes de ce casque est son application compagnon Sony Headphones Connect disponible sur iOS et Android. L’application permet de régler l’égaliseur pour adapter le rendu sonore à son goût, on peut également y activer ou désactiver la réduction de bruit ambiante et gérer son intensité selon quatre préréglages. De plus, on peut activer l’option « Quick Attention » qui permet de réduire instantanément le volume de la musique jouée et la réduction de bruit pour suivre une conversation en gardant le casque sur ses oreilles.

Pour avoir un avis plus complet et plus d’informations sur ce casque, n’hésitez pas à lire notre test sur ce Sony WH-1000XM3. Déjà considéré comme l’un des meilleurs casques à sa sortie au prix de 379 euros, il l’est encore plus avec cette réduction de 130 euros.

Pourquoi recommande-t-on ce Sony WH-1000XM3 ?

Une réduction de bruit au top

Une bonne qualité sonore

Une compatibilité avec Google Assistant

Le casque Sony WH-1000XM3 est disponible à 249,99 euros sur Rakuten. Le casque est vendu sur Rakuten par un vendeur basé en Chine, la livraison prendra un peu de temps pour le modèle est strictement identique à celui vendu en Europe.

Retrouvez le Sony WH-1000XM3 à 249,99 euros sur Rakuten