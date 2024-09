Alternative abordable au Sony WH-1000XM5 : le casque WH-CH720N est à -40 % chez la Fnac et Darty

Avec le Sony WH-CH720N sur les oreilles, vous profitez d’un son Ă©quilibrĂ© et d’une rĂ©duction de bruit active de qualitĂ©, en tout cas pour son prix. Alors avec la promotion de -40 % chez la Fnac et Darty, qui le fait passer de 149,99 euros Ă 89,99 euros, c’est encore mieux.

Depuis le WH-1000XM4, Sony s’est imposĂ© comme la rĂ©fĂ©rence en matière de casques Bluetooth Ă rĂ©duction de bruit active. Seul problème : ce casque et son successeur, le WH-1000XM5, coĂ»tent un bras. Plus abordable, ce modèle WH-CH720N emprunte beaucoup Ă ses grands frères pour proposer une expĂ©rience proche, avec quelques concessions bien sĂ»r. Et vous le retrouvez aujourd’hui avec une belle remise de 40 %.

Les points forts du Sony WH-CH720N

Autonomie de 34h avec l’ANC, 50h sans

De très bonnes basses

Une bonne réduction de bruit active, pour le prix

Lors de sa sortie, le casque Wony WH-CH720N coĂ»tait 149,99 euros. Au fil du temps et des promotions, vous le retrouvez aujourd’hui en promotion Ă 89,99 euros chez la Fnac. Ou, si vous prĂ©fĂ©rez, il est au mĂŞme prix chez Darty.

Il vous accompagne largement toute une journée

Si vous connaissez un peu les Sony WH-1000X de la marque, vous avez un bon aperçu de ce que propose ce modèle WH-CH720N. Vous retrouvez le format circum-aural, c’est-Ă -dire qu’il se pose autour de l’oreille, et non sur elle, pour proposer une première et très bonne isolation passive. Il est plutĂ´t lĂ©ger, puisqu’il pèse 192 grammes, ce qui fait qu’il ne devrait pas vous dĂ©ranger, mĂŞme si vous le portez longtemps.

L’un de ses avantages, que n’a pas le WH-1000XH5 par exemple, est que vous pouvez le plier pour mieux le transporter. Une fois sur les oreilles, vous pouvez Ă©couter votre musique et vos podcasts pendant environ 50h, donc largement au-dessus d’une journĂ©e. Si vous allumez la rĂ©duction de bruit active, l’autonomie passe Ă 35h, ce qui est, lĂ aussi, amplement suffisant pour plus d’une journĂ©e complète. Une urgence ? Branchez-le 3 minutes et vous rĂ©cupĂ©rez 60 minutes d’autonomie.

Pour le prix, il impressionne pas mal niveau son

Pour la rĂ©duction de bruit, vous retrouvez la puce Sony V1 qui Ă©quipe des modèles premium comme le Sony Wh-1000XM5. On l’Ă©voque souvent, mais il s’agit vraiment d’une rĂ©fĂ©rence en la matière, et le fait qu’il partage ses composants avec des modèles plus abordables comme le WH-CH720N montre qu’il faut le prendre au sĂ©rieux. Par contre, vous n’avez « que » deux micros pour capter les sons ambiants, au lieu de quatre pour le XM5. Elle reste bonne, mĂŞme si avec certains bruits bourdonnants, vous devrez monter le son pour ĂŞtre absolument tranquille.

Si jamais vous souhaitez tenir une discussion sans retirer le casque, vous avez le mode Transparence qui s’active en appuyant sur les boutons se situant sur le casque. Et si jamais vous souhaitez l’associer Ă deux appareils simultanĂ©ment, c’est possible avec la connexion multipoint. Pratique si vous travaillez Ă votre bureau, sur le PC, avec le smartphone Ă cĂ´tĂ©.

Si vous souhaitez comparer les performances du Sony WH-CH720N avec des produits similaires, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs casques Bluetooth Ă moins de 100 euros.

