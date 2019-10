Pour son anniversaire, Cdiscount propose une offre Playstation 4 imbattable : un pack avec une PS4 Slim 500 Go et les jeux God of War, NBA2K20, Red Dead Redemption 2 et Call of Duty : Black Ops 4 pour 299 euros au lieu de 459 euros.

Ce n’est pas trop tard pour acheter une PS4, la console de Sony dispose de l’un des catalogues vidéoludiques les plus complets de sa génération et on commence à retrouver d’excellentes offres. C’est le cas de ce pack que propose Cdiscount, qui est l’offre PS4 la plus intéressante à laquelle nous avons eu affaire depuis le dernier Black Friday.

Le pack PS4 en bref

La console qu’on ne présente plus

4 jeux AAA offerts, dont Red Dead Redemption 2

Et son catalogue de jeux ultra-complet

Grâce à la remise exceptionnelle de Cdiscount, le pack PS4 avec 4 jeux s’affiche aujourd’hui à 299 euros, contre 459 euros normalement. Cette offre permet d’économiser 160 euros, soit 33% de réduction sur le prix d’origine du téléphone.

Retrouvez le pack PS4 à 299 euros

Cdiscount propose également d’autres packs PS4 si ces jeux ne vous intéressent pas, n’hésitez pas à y jeter un coup d’oeil !

Le pack PlayStation 4 en détail

La PlayStation 4 Slim est une console de jeu qui possède un impressionnant catalogue d’exclusivité. En plus des jeux physiques, Sony propose plusieurs abonnements qui permettent de jouer en ligne (PlayStation Plus) et même d’accéder à un catalogue en cloud gaming (PlayStation Now).

La console est fournie avec 4 des meilleurs jeux de la plateforme :

God of War : la suite des aventures de Kratos dans une version re-inventée de la célèbre série de jeu d’action-aventure. C’est sans aucun doute l’un des jeux les plus salués par la critique sur PS4

Red Dead Redemption 2 : le dernier jeu de Rockstar (GTA) qui propose une expérience open-world 12 ans avant les événements de Red Dead Redemption. En plus d’un mode histoire particulièrement réussi et long, le jeu propose un mode online très complet avec une durée de vie presque illimitée.

NBA2K20 : la référence des jeux de basket revient dans une nouvelle version avec des équipes mises à jour et une révision de nombreuses mécaniques.

Call of Duty : Black Ops 4 : le célèbre FPS d’Activision marque le retour des spécialistes : les unités avec des capacités unique. Très porté sur le multijoueur, Black Ops 4 possède aussi un mode battle royale « Blackout » et un mode Zombie.

Découvrez notre guide d’achat dédié

Si vous ne savez pas quelle console choisir, vous pouvez retrouver notre guide d’achat des meilleures consoles de 2019.