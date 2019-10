Article sponsorisé par Rakuten

Ce mercredi, Rakuten propose deux codes promos qu'il est possible de cumuler avec des offres déjà très intéressantes de base. Retrouvez notre sélection de bonnes affaires avec au programme : le Redmi Note 8 Pro, le Xiaomi Mi A3, le Bose Headphones 700 et la Nintendo Switch Lite.

Les codes promo sont de retour sur Rakuten. Aujourd'hui mercredi, jusqu'à 23h59 ce soir, Rakuten propose deux codes de réduction, limités aux 2000 premières utilisations :

RAKUTEN7 : 7 euros de remise dès 49 euros d’achat

: 7 euros de remise dès 49 euros d’achat RAKUTEN15 : 15 euros de remise dès 99 euros d’achat

Sachez qu’il est également possible de cumuler ces codes promo avec les habituels remboursements en Super Points de Rakuten, dont vous pouvez retrouver le fonctionnement dans notre article dédié.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 Go à 230 euros

Le très attendu successeur du Redmi Note 7 est enfin là, et il semble placer la barre encore plus haute. Même si la rédaction de FrAndroid n’a pas encore testé le Redmi Note 8 Pro, un coup d’œil sur sa fiche technique permet de voir rapidement les améliorations apportées sur cette nouvelle itération. Côté processeur par exemple, le Redmi Note 8 Pro embarque un SoC Helio G90T de Mediatek, d’une puissance équivalente à un Snapdragon 730. C’est également du côté de la photo que Redmi semble mettre le paquet, puisque le Redmi Note 8 Pro embarque un total de 4 caméras dorsales : un capteur principal de 64 mégapixels, puis un ultra grand-angle, un macro et un capteur de profondeur. Enfin, il intègre une imposante batterie de 4500 mAh qui devrait le faire tenir deux jours facilement.

Proposée à 279 euros sur le site de Xiaomi France, la version 128 Go du Redmi Note 8 Pro est aujourd’hui en promotion au prix de 230 euros grâce au code RAKUTEN15 sur Rakuten. Comptez également sur une remise de 24 euros en Super Points.

Xiaomi Mi A3 à 152 euros

Et si vous êtes allergiques à l’interface MIUI de Xiaomi, le Xiaomi Mi A3 pourrait peut-être vous convaincre. Il participe au programme Android One de Google, ce qui signifie qu’il tourne avec une version pure d’Android, et profite de mises à jour régulières. Malgré son tarif contenu, le Xiaomi Mi A3 embarque une fiche technique séduisante : triple capteur photo très efficace, le SoC Snapdragon 665 qui propose une expérience fluide et une batterie de 4000 mAh capable de tenir deux jours.

Le Xiaomi Mi A3 est proposé à 152 euros sur Rakuten grâce au code RAKUTEN15. Soit une remise de presque 100 euros par rapport au site de Xiaomi France. Et si vous vous décidez à commander le Xiaomi Mi A3, vous profiterez également d’un remboursement de 16 euros en Super Points.

Bose Headphones 700 à 314 euros

Le Bose QuietComfort 35 a longtemps régné sur l’univers des casques Bluetooth à réduction de bruit active, mais il semble avoir un nouveau successeur. Celui-ci vient de la même marque, c’est le Bose Headphones 700. L’évolution est assez radicale, à commencer par le design : il a été entièrement retravaillé pour être plus élégant sans sacrifier le confort. Mais c’est au niveau de ses capacités sonores que l’évolution est marquante : la restitution est neutre et agréable, mais surtout, la réduction de bruit active est encore plus efficace que sur le QuietComfort 35. Et 2019 oblige, le Bose 700 passe enfin à l’USB-C pour une charge plus rapide.

Lancé dans le courant de l’été 2019, il est presque certain que le Bose Headphones 700 va s’imposer sur le marché des casques Bluetooth pendant de long mois, voire années. Proposé au prix conseillé de 399 euros, vous pouvez retrouver ce casque à 314 euros, toujours grâce au code RAKUTEN15, avec un remboursement de 32 euros en Super Points.

Nintendo Switch Lite à 184 euros

Si vous n’avez pas de télé, ou si vous ne comptez pas utiliser la Nintendo Switch sur un grand écran, la Switch Lite est vraiment à considérer. La nouvelle console de Nintendo reprend certaines caractéristiques de la Switch classique, mais en se concentrant uniquement sur l’aspect nomade. Elle est plus compacte, plus légère, mais propose surtout une autonomie améliorée d’environ 30 %. Très pratique pour les longues sessions de jeu dans les transports par exemple.

Lancée au prix conseillé de 199 euros il y a quelques semaines, la Nintendo Switch Lite est disponible à 184 euros sur Rakuten. Une économie d’environ 15 euros donc, grâce au code RAKUTEN15. Un remboursement de 19 euros en Super Points est également prévu, de quoi financer un jeu ou une batterie externe par exemple.

