Amazon propose 6 mois d'abonnement au Game Pass Ultimate pour moins de 40 euros, soit moins de 7 euros par mois pour accéder de façon illimitée à plus de 100 jeux de qualité.

Microsoft et Amazon ont lancé une promotion spéciale dédiée à l’offre Xbox Game Pass Ultimate, son service tout-en-un qui associe Xbox Live Gold et Game Pass pour console et PC. Le Xbox Game Pass Ultimate est une valeur sûre. Il coûte normalement 12,99 euros par mois, contre 38,99 euros pour 6 mois actuellement chez Amazon (soit 6,5 euros par mois).

L'offre 4 mois Game Pass chez Amazon

Outre Gears 5, vous bénéficiez d’un accès illimité à plus de 100 jeux de consoles et de jeux sur PC de « haute qualité » et de nouveaux titres sont régulièrement ajoutés. Si vous voulez quelques exemples de jeux disponibles, voici une courte liste : Devil May Cry 5, Dead Rising 4, Resident Evil 4, Minecraft, La Terre du Milieu : L’Ombre de la Guerre, Forza 4, Rocket League, Mortal Kombat X, Directeur du football 2019 (Football Manager pour les anglophones 😅), Shadow of the Tomb Raider… et beaucoup plus encore. Numerama avait listé quelques jeux du service de Google qui devraient vous intéresser.