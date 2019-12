Si vous avez un téléviseur, le son n’est pas forcément son point fort. Heureusement, la très bonne barre de son JBL Bar Studio est disponible pour 79,99 euros chez Cdiscount au lieu de 179,99 euros.

Vous avez acheté un téléviseur durant le Black Friday, mais vous vous êtes rendu compte que le son n’était pas son point fort ? Il suffit de s’offrir une barre de son. Ainsi vous aurez un son de bien meilleure qualité pour pas trop cher, c’est le cas de cette JBL Bar Studio, d’habitude à 180 euros, Cdiscount la brade pour le Cyber Monday à seulement 80 euros !

La JBL Bar Studio en bref

Un design assez compact

Un qualité sonore convaincante

Le meilleur rapport qualité-prix à moins de 100 euros

La JBL Bar Studio en détail

Si vous n’avez pas envie d’installer un énorme système sonore dans votre salon ou votre chambre, la JBL Bar Studio est adaptée à ce cas, plutôt compacte (61,4 cm de longueur, 8,6 cm de profondeur et 5,8 cm de hauteur), elle peut se poser facilement sur un meuble TV sans l’encombrer et rester discrète. Un point qui n’est pas forcément coché par certains concurrents. Elle possède également deux attaches pour la fixer au mur.

Un bon son est aussi important qu’une bonne image et la JBL Bar Studio se débrouille très bien pour sa catégorie de prix. Ce n’est pas un son exceptionnel, dû au fait d’absence de certains composants comme un caisson de basse, mais on sent l’expertise de la marque américaine dans son produit. JBL a mis en place un traitement numérique du son pour créer un faux effet surround.

Compatible Bluetooth, il sera possible de la connecter à son smartphone, ordinateur ou tout appareil Bluetooth également. Cette barre de son JBL Bar Studio est un excellent rapport qualité-prix à moins de 100 euros.

