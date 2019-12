Xbox Game Pass Ultimate : 3 mois offerts via l’achat d’une manette sans fil

Si vous avez un PC (ou un Xbox One) et qu’il vous manque une manette, voici une belle offre pour geeker tranquillement tout l’hiver : Amazon propose la manette sans fil Xbox One à 53 euros avec un accès de 3 mois offerts à Xbox Game Pass Ultimate.

L’hiver a d’ores et déjà commencé et nous avons la solution idéale pour vous faire hiberner pendant ces 90 jours de froid, du moins si vous êtes un amateur ou une amatrice de jeux vidéo. Sur Amazon, la manette sans fil Xbox One est en ce moment proposée avec un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate. Ce service permet de profiter des avantages du Xbox Live Gold (obtenir des jeux gratuits tous les mois, et des réductions) tout en profitant en illimité de plus d’une centaine de jeux à télécharger, aussi bien sur la console de Microsoft que sur PC.

En bref

Le confort de la manette au quotidien

Sa compatibilité avec la majorité des supports

Et le Xbox Game Pass Ultimate pour passer l’hiver au chaud

La manette sans fil Xbox One, avec l’abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate, est aujourd’hui disponible à 53 euros sur Amazon. Elle est également livré avec un adaptateur sans fil pour PC.

Pour beaucoup de joueurs et joueuses, la manette de la console Xbox One est de loin la meilleure. Tout d’abord, son design est ultra confortable en main. Elle a en effet le mérite de profiter d’un design où toutes les touches tombent naturellement sous chaque doigt, en plus d’un poids idéalement réparti pour un excellent équilibre en main.

Son autonomie est également un atout. Bien qu’elle soit alimentée par deux piles AA/LR6, la manette Xbox One permet de rester tranquillement au fond du canapé pendant de nombreuses heures avant de les changer. Toutefois, il est vivement conseillé d’investir dans des piles rechargeables, ou encore dans un kit de recharge avec batterie. Ce dernier propose une endurance estimée à plus de 30 heures selon le constructeur.

Grâce à sa compatibilité Bluetooth 4.0, elle offre enfin la possibilité d’être utilisée sur de nombreux supports. En effet, ce contrôleur n’est pas uniquement conçu pour la console de Microsoft, mais permet également de jouer sur un PC/Mac grâce à l’adaptateur sans fil, via Steam ou même Stadia. La nouvelle version de l’adaptateur est par ailleurs trois fois plus compacte que l’ancien modèle, possède deux fois plus de portée, tout en ayant la possibilité de connecter jusqu’à 8 manettes simultanément. Une fonctionnalité idéale pour les parties de FIFA, par exemple.

Ce n’est pas tout. Smartphone, tablette, Nvidia Shield (plus généralement Android TV) font également partie de cette liste. Pour savoir comment utiliser la manette Xbox One avec un appareil sous Android, on vous explique tout à cette adresse. La manette est également compatible avec tvOS d’Apple.

