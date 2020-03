Belle baisse de prix pour la Nintendo Switch Lite grâce à ce code promo

Contrairement à la Nintendo Switch classique, la version Lite se concentre uniquement sur l'aspect nomade. On la trouve aujourd'hui à 179 euros grâce au code promo MARS10 via Acheter sur Google, contre 199 euros habituellement.

La Switch Lite est une déclinaison de la console hybride de Nintendo, spécialement conçue pour une expérience solo en mode portable, ou multijoueur en réseau. C’est aujourd’hui une excellente alternative pour celles et ceux qui souhaitent profiter de l’immense catalogue de l’eShop à prix réduit malgré les quelques concessions.

En bref

Design compact et coloré

L’amélioration de l’autonomie

Une compatibilité avec la majorité des jeux Switch

Au lieu de 199 euros à son lancement, la Nintendo Switch Lite descend aujourd’hui à 179 euros grâce au code promo MARS10 via Acheter sur Google. Notez que les frais de livraison s’élèvent à 4 euros.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Nintendo Switch Lite se concentre uniquement sur l’aspect nomade. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur, ni même de décrocher les manettes aux extrémités. On peut alors oublier tous les jeux qui ont besoin des Joy Con pour fonctionner, comme 1-2 Switch par exemple — même si ce n’est pas une grande perte.

La console nomade va également se démarquer par son format relativement compact. Son écran s’étend sur une diagonale de seulement 5,5 pouces, contre 6,2 pour la Nintendo Switch classique. De plus, on aime par-dessus tout cette touche colorée qui rappelle fortement les différents modèles de Game Boy à l’époque. La Switch Lite est aujourd’hui disponible en noir, bleu, jaune et bientôt en rose.

Elle est aussi plus robuste que sa grande-sœur grâce à sa finition en plastique. La Nintendo Switch Lite résiste en effet mieux aux chocs, notamment lors du transport de la console. Elle profite enfin d’une meilleure batterie que le modèle d’origine, tout comme l’édition 2019 de la Nintendo Switch. L’autonomie est dorénavant estimée à environ 6 heures selon le constructeur, contre 3 pour la Switch de 2016.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test détaillé de la Nintendo Switch Lite.

