Où acheter l’Apple iPhone SE 2020 au meilleur prix en 2021 ?

Apple avait créé la surprise en annonçant son iPhone SE 2020 : un smartphone ultra compact, aussi puissant que les iPhone 11. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour découvrir les meilleures offres du moment.

Sans conférence ni communication réelle autour du sujet, le nouvel iPhone SE est arrivé comme une fleur sur le store d’Apple le 15 avril 2020. Il signe un retour aux sources en empruntant le design compact du regretté iPhone 8 — hélas retiré depuis du catalogue du constructeur — en le couplant à la puissance élevée des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

Où l’acheter ?

L’iPhone SE 2020 se décline en trois modèles (64/128/256 Go) et trois coloris (noir/blanc/rouge). Les prix se suivent respectivement à 489, 539 puis 659 euros, mais vous le trouverez sûrement pour moins cher en consultant le tableau ci-dessous.

Tout savoir sur l’iPhone SE 2020

L’iPhone SE 2020 a de quoi attiser la curiosité pour ce prix contenu. Il commence par embarquer la puce A13 Bionic que l’on retrouvait jusqu’à présent uniquement sur les fleurons de la firme de Cupertino. Cette configuration tout simplement fait partie des plus puissantes du marché, elle promet de faire tourner tous les jeux 3D à fond, tout en garantissant à son utilisateur un suivi des mises à jour sur le (très) long terme.

Il a ensuite la particularité de proposer un format incroyablement compact en 2021 avec son petit écran IPS LCD de 4,7 pouces, affichant malheureusement une petite définition HD de seulement 1334 x 750 pixels. Cependant, ce nouvel iPhone SE est tout de même compatible avec le célèbre affichage TrueTone d’Apple. Ce choix de design implique en revanche de grosses bordures en haut et en bas, où cette dernière accueille le retour de Touch ID pour le déverrouillage par empreintes digitales.

En ce qui concerne la photo, l’iPhone SE ne promet vraisemblablement pas une grande polyvalence avec son mono capteur de 12 mégapixels. Toutefois, les possibilités sont tout de même nombreuses avec un mode portrait ou Smart HDR, ainsi que les vidéos en 4K à 30 fps. De plus, la qualité semble être clairement au rendez-vous, tout comme cette facilité propre à Apple de prendre un bon cliché dans tous les cas.

Le seul bémol semble être l’autonomie, estimée plus ou moins équivalente à l’iPhone 8. Ce n’est pas forcément rassurant, mais on peut tout de même se réconforter avec sa compatibilité avec la charge rapide jusqu’à 18 W, et même la recharge sans fil. L’iPhone SE continue d’ailleurs avec les surprises en proposant le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6.

Retrouvez enfin le test complet de l’iPhone SE 2020 dans nos colonnes pour en savoir plus.

Notre vidéo

Notre guide d’achat

