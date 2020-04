DJI Mavic Air : belle baisse de prix pour ce drone compact qui filme en 4K

Le drone DJI Mavic Air a la particularité d'être compact, tout en embarquant la plupart des fonctionnalités premium des modèles haut de gamme de la firme. On le trouve aujourd'hui avec plus de 200 euros de remise sur son prix d'origine.

Les drones de la marque DJI font partie des meilleures références du marché et ont d’ailleurs le mérite de répondre à tous les budgets. Sans prendre en compte le très abordable DJI Ryze Tello, il y a le Mavic Mini pour l’entrée de gamme et le Mavic 2 pour le haut de gamme. Entre les deux ? C’est la place du Mavic Air, un parfait compromis entre compacité et concentré de technologies.

En bref

Son format compact

La détection des obstacles

Les nombreux modes de vols

Au lieu de 849 euros, le DJI Mavic Air — livré avec des accessoires comme une radiocommande ou des hélices de rechange – est aujourd’hui disponible à seulement 649 euros fnac.com, soit une économie de 200 euros sur son prix habituel. De plus, les adhérents Fnac bénéficient de 100 euros supplémentaires en chèque cadeau qui seront crédités sur leur compte grâce au code promo MAVICAIR100.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, le DJI Mavic Air se positionne entre le Mavic Mini et le Mavic 2. De la taille d’un smartphone, il se veut compact, pliable et très léger avec un poids de seulement 430 grammes seulement, mais ne vous laissez pas avoir par son petit format, car il est capable de faire tout aussi bien que les plus grands.

En effet, ce drone embarque de nombreuses fonctionnalités en vol, notamment le Palm Control qui permet de contrôler le drone avec les gestes de la main. Vous pouvez alors lui faire signe de vous suivre ou prendre une photo, par exemple. Il peut également éviter de lui-même les obstacles sur son parcours grâce à son système de détection Flight Autonomy 2.0. De ce fait, il est facile à manipuler sans avoir peur de le casser, même pour les plus novices.

Sa batterie de 2 375 mAh lui permet par ailleurs d’effectuer des vols de 21 minutes par session, et la radiocommande offre une portée théorique allant jusqu’à 4 kilomètres de distance, avec évidemment la possibilité de voir ce qu’il se passe sur votre smartphone ou tablette. Du côté de la photo/vidéo, sa caméra CMOS de 11 mm permet de prendre des photos en 12 mégapixels de très bonne qualité, ainsi que des vidéos en 4K UHD à 30 fps, en 2,7K à 60 fps ou en Full HD/HD à 120 fps. De plus la stabilisation optique fait des merveilles pour améliorer le rendu.

Pour finir, le Mavic Air embarque une capacité interne de 8 Go — en plus d’une fente microSD pour étendre le stockage — afin de conserver ses plus beaux souvenirs. Bonus : un port USB-C est de la partie pour améliorer le transfert des données.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du DJI Mavic Air.

Notre guide d’achat

