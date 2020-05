Environ 40 euros de réduction pour le bracelet connecté Samsung Galaxy Fit

Si vous souhaitez vous mettre au sport, suivre votre santé de manière plus précise ou juste avoir un lien avec votre smartphone sur votre poignet sans pour autant opter pour une grosse montre, le bracelet connecté est la meilleure option. Ça tombe bien, le bracelet connecté Samsung Galaxy Fit est aujourd'hui remisé à 61 euros au lieu de 100 sur Rue du Commerce.

Le confinement touche à sa fin et vous allez petit à petit pouvoir reprendre le sport en extérieur. L’un des accessoires préférés des sportifs est justement le bracelet connecté. Suivi des performances, de votre santé et de nombreux autres paramètres, il est une très bonne extension de votre smartphone. Avec son Galaxy Fit, Samsung s’aventure une nouvelle fois sur ce marché et Rue du Commerce le propose à presque moitié prix avec environ 40 % de réduction.

En bref

Écran AMOLED

Suivi de plus de 90 activités sportives

Système de détection des phases de sommeil

Le bracelet connecté Samsung Galaxy Fit est disponible à 61,33 euros sur Rue du Commerce au lieu de 99,99 euros sur le Samsung Store dans son coloris Argenté. Pour le coloris Noir, le prix monte à 69 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy Fit présente des caractéristiques qui rappellent bien qu’il sort de chez le géant coréen. On retrouve un très bon écran AMOLED de 0,95 pouce qui reste très lisible grâce à un système d’icônes et au contraste infini de la dalle.

Cette dalle OLED permet aussi d’économiser beaucoup d’énergie, ainsi, le bracelet peut rester jusqu’à 5 cinq jours loin de son chargeur. Ainsi, vous pouvez le garder à votre poignet la nuit et profiter de système de suivi du sommeil pour ainsi analyser vos phases de sommeil et l’adapter en conséquence.

À côté de cette fonctionnalité, le Galaxy Fit peut suivre vos performances sur près d’une centaine d’activités sportives via l’application Samsung Health installée sur votre smartphone (disponible sur iOS et Android). Par exemple, pour un footing classique, le capteur cardiaque va suivre votre rythme cardiaque, le podomètre vos performances et le bracelet utilise le GPS de votre smartphone pour mesurer le parcours, la distance et votre vitesse.

Le bracelet sert aussi d’extension du smartphone en s’y connectant via Bluetooth et permet donc d’afficher certaines de vos notifications comme vos messages SMS, WhatsApp, Instagram, etc. ou de faire sonner votre téléphone si vous l’avez égaré.

Enfin, son format reste assez compact et la légèreté du bracelet (23 grammes) lui permet de ne pas être imposant sur un poignet de vite se faire oublier !

