Honor Band 4 : le bracelet connecté devient aussi abordable qu’un Xiaomi Mi Band 3

Il n'y a pas que Xiaomi dans la catégorie des bracelets connectés pas chers. On trouve aujourd'hui le Honor Band 4 à seulement 17 euros sur Cdiscount, contre une cinquantaine à son lancement.

Un nouveau modèle baptisé Honor Band 5 est disponible depuis quelques mois et ajoute certaines nouveautés, comme la mesure du taux d’oxygène dans le sang par exemple. Si ce n’est pas forcément une fonctionnalité primordiale pour vous, il est aujourd’hui possible de faire des économies en choisissant tout simplement d’opter pour l’ancien modèle à prix très réduit.

En bref

L’écran AMOLED de 0,95 pouce en couleur

L’autonomie de plus de deux semaines

Les nombreuses fonctionnalités

Le bracelet connecté Honor Band 4 est aujourd’hui disponible à seulement 17 euros sur Cdiscount. Il devient aujourd’hui une solution tout aussi abordable que le Mi Band 3 de Xiaomi.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Le Honor Band 4 est aujourd’hui une excellente alternative face à la solution abordable de Xiaomi, ne serait-ce que pour profiter d’un écran en couleur, et non en noir et blanc… Sa dalle AMOLED de 0,95 pouce est de bonne facture, ce qui est d’ailleurs suffisant pour afficher quelques informations à l’écran.

En se connectant via Bluetooth à votre smartphone, le bracelet connecté permet en effet d’accéder à vos notifications plus facilement, que ce soit les messages, les appels ou les mails. Il est même possible de prendre une photo à distance via l’appareil photo de votre smartphone.

Il est évidemment capable de traquer l’activité de son utilisateur/utilisatrice grâce à de nombreux capteurs (accéléromètre, gyroscope 6 axes, capteur de fréquence cardiaque, etc.), tout en étant étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Le GPS n’est en revanche pas inclus, car le bracelet connecté utilise celui de votre mobile.

Depuis l’application dédiée, vous pourrez consulter quelques statistiques par rapport à vos performances, notamment le nombre de calories brûlées, le nombre de pas effectué ou encore la distance parcourue. Il est également possible d’analyser les différentes phases de votre sommeil.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est plutôt confortable puisque vous pourrez porter à votre poignet le Honor Band 4 pendant deux semaines environ avant de devoir le recharger.

Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez toujours lire notre test du nouveau modèle, le Honor Band 5.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du marché, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés en 2020.