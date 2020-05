Ce disque dur externe 4 To revient à 22,5 €/To lors des French Days

Si vous recherchez une solution abordable pendant les French Days pour stocker vos données, nous avons la solution : le disque dur externe Seagate d'une capacité de 4 To est aujourd'hui disponible à seulement 89 euros sur Boulanger.

Contrairement au cloud, les disques durs externes permettent d’avoir un accès permanent à vos données, même sans Internet. Une solution pratique, aussi bien pour consoles que PC, d’autant plus avec une belle promotion lors des French Days.

En bref

Compatible USB 3.0

Sa capacité pouvant accueillir environ 80 jeux

Une vitesse de transfert suffisante pour l’utiliser avec une console

Le disque dur externe Seagate d’une capacité de stockage de 4 To est aujourd’hui disponible à seulement 89 sur Boulanger, au lieu de 119 habituellement.

On retrouve également le modèle Seagate Expansion, toujours d’une capacité de 4 To, à 98 euros au lieu de 145 sur Amazon.

Pour en savoir plus 👇

Le disque dur externe de la marque Seagate possède un design particulièrement sobre, où seule sa surface en relief permet de les distinguer de ses concurrents. Il n’est en revanche pas moins compact qu’un autre modèle avec le format standardisé de 2,5 pouces, ce qui lui permet tout de même de se faire transporter dans un sac, d’autant plus qu’il pèse moins de 250 grammes.

Quoi qu’il en soit, ce disque dur restera à côté de votre console de salon la plupart du temps. Il se branche via un câble USB 3.0, ce qui assure des transferts théoriques de 5 Gb/s, mais vous ne les atteindrez pas avec une vitesse de 5400 tours par minutes. Comptez plutôt une centaine de Mo/s en lecture, ce qui suffira amplement pour y mettre des jeux sur Xbox One ou PlayStation 4 par exemple.

Il ne faut évidemment pas oublier son énorme capacité de stockage. Avec 4 To, vous pourrez installer environ 80 jeux à raison de 50 Go par jeu. Une délivrance pour une bonne partie des gamers et gameuses qui lisent ces quelques lignes, surtout pour celles et ceux qui n’ont pas la Fibre chez eux pour télécharger les jeux encore et encore avec facilité.

Il est compatible PC Windows 7/8/Vista/XP et Mac OS X 10.4.8 et supérieur.

