La trottinette Ninebot Segway ES2 profite d’une réduction de 150 euros pendant les French Days

Si vous êtes à la recherche d’une alternative aux transports en commun pour vous déplacer en ville, la Ninebot Segway ES2 est le meilleur choix. D’autant qu’elle est en promotion durant les French Days puisqu’on la trouve à 399 euros.

La Ninebot Segway ES2 est l’une des deux trottinettes électriques les plus répandues aux côtés de la M365 de Xiaomi. Et pour cause, car contrairement à sa concurrente, la Ninebot embarque un cadran d’affichage de la vitesse ainsi que 3 modes d’utilisation différents. Sans oublier un prix plus attractif qui bénéficie d’une belle réduction.

En bref :

De bonnes suspensions

Une autonomie de 25 km

Trois modes d’utilisation différents

La trottinette électrique Ninebot Segway ES2 est proposée à 399 euros au lieu de 549 euros chez la Fnac, soit une réduction de 27%.

Pour en savoir plus

Devenue rapidement un moyen de transport viable au sein des grandes villes, la trottinette électrique a envahi le marché de la mobilité urbaine en un rien de temps. Résultat, il est de plus en plus difficile de s’y retrouver. Heureusement, on peut compter sur des constructeurs et des modèles qui se démarquent via un bon rapport qualité-prix et la Ninebot Segway ES2 est de ceux-là.

Vous êtes en face d’une trottinette robuste, capable de supporter les petits aléas du quotidien comme la pluie. Pouvant supporter une charge maximale de 100 kg, la Ninebot Segway ES2 à une vitesse de pointe de 25 km/h pour une autonomie de 25 km. Il est possible d’étendre l’autonomie de 20 km supplémentaires grâce à l’ajout d’une seconde batterie. Sans oublier sa suspension qui compensera la plupart des chocs.

Cette trottinette électrique reste simple à utiliser. Déjà parce qu’elle comprend une béquille pliante qui permet de la garer à peu près partout. Ensuite, elle intègre un affichage pour suivre constamment sa vitesse. Enfin, elle dispose de trois modes d’utilisation différents : sport, standard et limité.

Notre guide d’achat

Pour dénicher toutes les alternatives à la Ninebot Segway ES2, nous vous conseillons de lire notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2020.

