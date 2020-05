20 euros le To avec ce disque dur Western Digital 10 To à 200 euros

Le disque dur de bureau Western Digital Elements Desktop est parfait pour toute personne souhaitant un disque dur pouvant stocker des sauvegardes de PC, une vidéothèque et de nombreuses autres choses grâce à ses 10 To de capacité. En promotion sur Amazon, son prix passe de 240 à 200 euros.

Votre ordinateur de bureau commence à manquer d’espace ? Vous voulez avoir une vidéothèque géante à transporter à brancher à votre TV ? Un disque dur de bureau est ce qu’il vous faut. Avec son Elements Desktop, Western Digital propose de très bons produits avec d’énormes capacités de stockage. La version 10 To affiche 40 euros de réduction sur Amazon.

En bref

Connectique USB 3.0

Moins d’un kilogramme

Un boîtier élégant

Le disque dur de bureau Western Digital Element Desktop 10 To est disponible pour 199,99 euros sur Amazon au lieu de 239. La version 8 To est elle aussi au rabais à 169,99 euros au lieu de 200.

En savoir plus 👇

Un disque dur de bureau n’est pas fait pour être transporté comme un disque dur externe classique. Le but ici est de le brancher à un ordinateur, une console, etc., et de le débrancher que rarement quand c’est nécessaire.

Avec ses 10 To de stockage, celui-ci nous propose une énorme capacité qui se trouvera être idéale pour quelqu’un voulant stocker ses films, ses jeux qui deviennent souvent de plus en plus lourds et donc de moins en moins pratiques à placer directement sur son ordinateur.

Avec sa connectivité USB 3.0, vous profiterez d’une vitesse de transfert élevée, pratique pour transférer des fichiers encombrants en quelques minutes. Même si on aurait pu espérer une connectique USB-C plutôt que de l’USB 3 à l’arrière du disque dur pour d’encore meilleures performances.

Son design est assez élégant et discret pour être posé sur son bureau à côté de son ordinateur sans que cela ne fasse tâche. À noter que, disque dur de bureau oblige, il doit également être connecté à une prise secteur pour s’alimenter. Prévoyez donc de libérer de la place sur votre multiprise.

