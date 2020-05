Le Microsoft Surface Laptop 3 passe à moins de 800 euros durant les French Days

Avec sa gamme Surface Laptop, Microsoft propose d'excellents ultrabooks qui sont malheureusement assez chers. Durant ces French Days, Amazon propose la dernière version de ce laptop à 779 euros au lieu de 1149.

La gamme Surface n’a cessé de s’étendre à de nouveaux produits au fil du temps. Avec le Surface Laptop, Microsoft a abandonné l’idée de tablette pour proposer un PC portable à part entière. Le résultat est réussi, mais le prix de lancement de 1149 euros faisait grincer des dents. Avec un prix descendu à 779 euros sur Amazon, il devient bien plus intéressant.

En bref

Le clavier et le touchpad presque parfaits

Un très beau design

Windows Hello intégré

Le PC Portable Microsoft Surface Laptop 13 pouces est disponible à 779 euros sur Amazon au lieu de 1149 dans sa configuration Intel Core i5, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD dans son coloris Platine (finition Alcantara).

Toutes les autres configurations sont aussi en promotion sur Amazon :

13 pouces, Intel Core i5, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD à 899 euros au lieu de 1449

15 pouces, AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage SSD à 849 euros au lieu de 1349

15 pouces, AMD Ryzen 5, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage SSD à 999 euros au lieu de 1649

En savoir plus 👇

Le Surface Laptop peut s’appuyer sur un design irréprochable. Microsoft a vraiment tenté de produire de très beaux produits pour concurrencer Apple et ses MacBook. Les finitions sont excellentes et le combo clavier – touchpad est un bonheur à utiliser comme sur tous les produits Surface.

Malgré le fait qu’elle s’éloigne du côté tablette, elle garde tout de même un héritage de celle-ci avec un écran tactile d’une définition de 2256 x 1504 px. La qualité est correcte sans pour autant être de grande qualité comme peut faire le Surface Book.

Microsoft Surface oblige, l’ordinateur embarque logiquement Windows 10 dans sa version la plus « pure » possible sans aucun bloatware comme peuvent le faire HP ou Dell par exemple. On profite aussi de Windows Hello, permettant de déverrouiller l’ordinateur via reconnaissance faciale sécurisée.

Côté performances, ce Surface Laptop fait ce qu’on lui demande (que ce soit avec un i5 ou un Ryzen 5). C’est un ordinateur qui fera très bien tourner les tâches quotidiennes et quelques activités plus gourmandes comme de l’édition photo, mais ne vous attendez pas à partir faire du montage vidéo poussé ou du gaming dessus. Son autonomie est correcte et le laptop devrait tenir environ 6 heures loin du chargeur.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Microsoft Surface Laptop 3.

