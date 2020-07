450 euros de réduction sur le drone DJI Mavic Pro et ses accessoires

DJI est connu pour ses excellents drones et sa version haut de gamme, le Mavic Pro Platinum est en promotion pour les soldes. Le drone avec son généreux pack d'accessoires est à 849 euros au lieu de 1299 sur Amazon.

Le marché des drones continue de s’étoffer petit à petit et surtout, les produits premiums deviennent de plus en plus abordables avec le temps. Le DJI Mavic Pro Platinum, l’un des anciens fleurons du marché, fait l’objet d’une belle promotion puisque le drone et son pack d’accessoires « Fly More » sont à 849 euros au lieu de 1299 euros à sa sortie sur Amazon, soit une remise de 450 euros.

Le DJI Mavic Pro Platinum en bref

Filme en 4K 30 fps

Jusqu’à 5 km de distance de transmission

Un pack d’accessoires très généreux

Le drone DJI Mavic Pro Platinum avec son pack d’accessoires Fly More Combo est à 849 euros sur Amazon au lieu de 1299 euros.

Le DJI Mavic Pro Platinum était l’un des meilleurs drones du marché lors de sa sortie en 2016. Il embarque une caméra capable de filmer jusqu’en 4K 30 fps qui peut pivoter sur 3 axes pour capturer n’importe quel angle.

Le capteur 12 MP peut tout autant prendre des photos que des vidéos. Une option vous permet d’ailleurs d’enregistrer vos clichés en RAW pour les retoucher ensuite.

Durant le vol, le retour de la caméra se verra sur votre smartphone et le petit écran sur la télécommande vous affichera la batterie, la vitesse, l’altitude et d’autres informations sur le vol du drone.

Avec une capacité de transmission maximale de 5 km (si les conditions sont vraiment parfaites) et une vitesse maximale de 65 km/h, votre drone pourra faire du chemin avant de se retrouver trop loin de vous. Son autonomie de vol de 30 minutes permet de réaliser de longues vidéos sans avoir peur de se retrouver sans batterie.

Avec le drone, Amazon inclut le pack d’accessoires « Fly More Combo » composé de 4 hélices de rechange, 2 batteries supplémentaires, un sac de transport, un câble de recharge et une télécommande pour y poser son smartphone.

