Abandonnez les adaptateurs avec la clé USB 256 Go SanDisk à 42 euros

Nous sommes en pleine période de transition. Les prises USB-A classiques s’effacent petit à petit pour laisser place à l’USB-C. Mais transition veut dire qu’on se retrouve à jongler entre les différents types de ports à longueur de journée. Heureusement, SanDisk a tout prévu avec cette clé USB 256 Go à 42 euros au lieu de 69 sur Amazon.

En bref

Deux connecteurs USB-A et C

256 Go de capacité

Un format compact

La clé USB SanDisk Ultra Dual Drive 256 Go est disponible à 42 euros sur Amazon au lieu de 69 euros.

L’objectif de SanDisk est simple : permettre à l’utilisateur de ne pas avoir à utiliser d’adaptateur pour brancher sa clé USB dans tel ou tel appareil. Ainsi, le constructeur américain a tout simplement intégré les deux connectiques USB-A et USB-C, une de chaque côté. Coulissez vers la gauche pour la brancher sur votre smartphone, ordinateur ou tout autre appareil avec une prose USB-C, et vers la droite pour un port USB-A.

De plus, elle offre une capacité de stockage assez large pour transporter de nombreux fichiers confortablement. Avec 256 Go, vous n’aurez plus à ramener votre disque dur pour transporter des documents volumineux, vous avez simplement besoin de cette petite clé.

Car petite est bien le mot qui la qualifie, avec des dimensions de 3,8 cm de largeur, 2,1 cm de longueur et 0,9 cm d’épaisseur, elle rentre sans problèmes dans une poche et pourra donc être transportée partout avec vous.

Profitant de la technologie USB 3.1, les vitesses de lecture et d’écriture très rapides permettront de transférer des fichiers lourds en quelques minutes. En cas de problème, SanDisk propose une garantie limitée de 5 ans.

