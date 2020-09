Moins de 230 euros pour l’une des meilleures barre de son accessible

La barre de son Samsung HW-T550 permet d'offrir un bon rendu sonore 2.1 à n’importe quel téléviseur. Aujourd’hui, elle s'affiche à moins de 230 euros !

Bien qu’elle se place sur le secteur de l’entrée de gamme, la barre de son Samsung HW-T550 délivre l’un des meilleurs rendus sonores de ce segment. Avec son caisson de basse sans fil, cette barre de son offre un rendu 2.1, bien plus précis et puissant qu’une enceinte de TV.

En bref :

Des basses puissantes et profondes sur un modèle entrée de gamme ;

Un rendu sonore 2.1 supérieur en tout point à des enceintes TV ;

Compatible Bluetooth et HDMI ARC

Dès aujourd’hui, la barre de son Samsung HW-T550 est proposée à 229 euros contre 299 euros habituellement, soit une réduction immédiate de 70 euros.

En savoir plus :

L’entrée de gamme étant souvent une affaire de compromis, il n’est pas rare de tomber sur une barre de son abordable, mais peu efficace. La Samsung HW-T550 n’est heureusement pas de celles-là. Si elle est loin des barres de son premium, elle n’en reste pas moins l’une des meilleures sur le segment de l’équipement audio accessible, avec un rendu sonore de grande qualité.

Alors oui, elle ne propose pas de rendu natif Dolby Atmos, ni DTS:X, bien qu’elle soit capable de décoder ce dernier. Cela étant dit, le caisson de basse sans fil de la Samsung HW-T550 délivre, lui, des basses puissantes et profondes, chose assez rare dans cette gamme de prix. Son rendu sonore 2.1 la rend bien plus performante que des enceintes TV et même les mauvaises barres de son 5.1.

Elle est équipée d’un port HDMI ARC, et d’un second port HDMI qui peut transférer un signal 1080p/60 FPS au téléviseur. Si elle manque d’une compatibilité avec AirPlay ou Chromecast, il est possible de l’appairer à n’importe quel périphérique Bluetooth grâce au support du Bluetooth 4.1. Elle comprend un mode “Smart” qui permettra d’automatiser le rendu sonore en fonction des sources pour ceux qui n’ont pas envie de perdre trop de temps dans les réglages pour obtenir l’ambiance sonore adéquate. Enfin, une télécommande est également de la partie, idéale pour le changement de source audio, l’appairage Bluetooth à distance ou le contrôle du contenu en cours de lecture.

Notre guide d’achat

Bien entendu, la Samsung HW-T550 n’est pas la seule barre de son accessible du marché. Pour trouver des alternatives viables, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat des barres de son en 2020.