Le Redmi Note 9 Pro est désormais à moins de 200 euros

Huit mois après sa sortie, le Redmi Note 9 Pro reste l’un des smartphones milieu de gamme les plus équilibrés du marché. Il faut dire qu’il ne compte pas de défaut majeur, si ce n’est un prix un poil élevé au regard de sa fiche technique en 2021. Une erreur que Gearbest corrige avec une grosse réduction.

De la gamme Note 9, la version Pro est le modèle le plus performant. Son rapport qualité/prix est tout bonnement excellent, même après presque un an d’existence. Et avec l’âge, le Redmi Note 9 Pro s’offre une réduction de 200 euros chez Gearbest. Une bonne affaire pour ce smartphone milieu de gamme performant.

En bref

La puissance du Snapdragon 720G ;

L’autonomie confortable avec 5 020 mAh ;

La polyvalence du quadruple capteur photo

Au lieu de 387 euros, la version 64 Go du Xiaomi Redmi Note 9 Pro est aujourd’hui disponible à seulement 185 euros sur Gearbest.

En savoir plus

Le Redmi Note 9 Pro est plus grand que le Note 9 classique, avec une dalle IPS LCD de 6,7 pouces. Sa définition Full HD+ est de 2 400 x 1 080 pixels, avec une surface d’affichage agrandie par la disparition de l’encoche classique. Une bulle centrée en haut de l’écran loge désormais la caméra selfie (13 mégapixels).

La fiche technique muscle un peu le jeu de la gamme avec un Snapdragon 720G épaulé par 6 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage et une batterie d’une capacité de 5 020 mAh. Cette dernière offre une autonomie solide au téléphone, avec une endurance de deux jours à usage normal. Une puce NFC est également ajoutée au téléphone pour favoriser le paiement sans contact.

Son module 4 capteurs, dont un principal de 64 mégapixels (contre 48 sur les deux autres modèles de la gamme) lui permet d’être plus polyvalent en photo. Il jouit notamment d’un mode nuit plutôt correct, qui lui donne un petit avantage en basse luminosité.

Notre guide d’achat

D’autres alternatives au Redmi Note 9 Pro existent lorsque l’on cherche un smartphone milieu de gamme. La lecture de notre guide d’achat des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2021 peut vous aider dans votre choix.