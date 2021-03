Le Xiaomi Redmi Note 9S est à moins de 160 € pour la fin des soldes

Le Xiaomi Redmi Note 9S a rarement bénéficié d'un rapport qualité/prix aussi bon chez un revendeur français. La version 64 Go du smartphone milieu de gamme chinois est aujourd'hui disponible à seulement 158 euros sur Cdiscount. Rajoutez quelques euros pour le modèle avec 128 Go de stockage.

Alors que le Redmi Note 10 commence d’ores et déjà à faire parler de lui, un ancien modèle de la gamme chinoise baisse soudainement son prix. Il s’agit du Xiaomi Redmi Note 9S, un smartphone aux nombreuses qualités qui se négocie actuellement à prix très réduit grâce à une réduction de presque 100 euros.

En bref

L’autonomie de deux jours

La puissance du Snapdragon 720G

La polyvalence du quadruple capteur photo

Au lieu de 249 euros à son lancement, la version 4+64 Go du Xiaomi Redmi Note 9S est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 158 euros sur Cdiscount. Vous obtiendrez ce prix après avoir reçu le remboursement de 30 euros via l’ODR valable jusqu’au 31 mars 2021.

On trouve également le modèle avec 128 de stockage pour 31 euros de plus, sans oublier de prendre en compte l’ODR.

Le Xiaomi Redmi Note 9S est très ressemblant au modèle Pro. Le design est pratiquement inchangé, avec le même look borderless et le même poinçon positionné au milieu de l’écran. La dalle est elle aussi en IPS LCD avec une diagonale de 6,67 pouces, par ailleurs bien calibrée, avec la possibilité de tout régler grâce aux nombreuses personnalisations disponibles sur MIUI. On peut néanmoins regretter l’absence d’un taux de rafraichissement allant au-delà des 60 Hz.

Le reste de la fiche technique continue d’être assez similaire avec le Redmi Note 9 Pro, car le 9S s’équipe lui aussi du Snapdragon 720G, un processeur orienté gaming très performant qui atteint une puissance plus ou moins équivalente à celle du SoC Helio G90T. Il embarque également la même batterie de 5 020 mAh pour une autonomie estimée à 2 jours environ, selon l’utilisation, rechargeable via le port USB-C de l’appareil.

La différence se fait essentiellement sur la photo. Le module du Redmi Note 9S se compose d’un quadruple capteur de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, alors que le capteur principal du 9 Pro est un 64 mégapixels. Rassurez-vous, le 9S se débrouille tout de même honorablement, d’autant plus qu’il propose une belle polyvalence sur cette gamme de prix, notamment avec son mode nuit particulièrement intéressant à exploiter.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Redmi Note 9S.

