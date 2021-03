Oppo Find X2 Lite : voici un bon smartphone 5G en promotion à 279 €

Oppo est une marque misant sur des smartphones performants, au design futuriste et dotés d’un excellent rapport qualité/prix. Ses smartphones deviennent encore plus attractifs lorsque vous pouvez bénéficier de promotions, comme c’est ici le cas avec le modèle Find X2 Lite compatible 5G.

Le Oppo Find X2 Lite est le petit dernier qui vient compléter la gamme X2, auprès de ses grands frères Find X2 Neo et Find X2 Pro. Il se trouve être le bon smartphone au bon prix, pour ceux et celles qui veulent accéder à la 5G sans exploser leur budget. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 170 euros sur son prix d’origine.

En bref

Un écran OLED de 6,4 pouces

La puissance du Snapdragon 765G

Un appareil photo polyvalent, 4 capteurs

La bonne autonomie, couplée à de la charge rapide

Lancé au prix de 449 euros, le Oppo Find X2 Lite est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur le site Red by SFR.

Pour en savoir plus 👇

Le Oppo Find X2 Lite reprend les grandes lignes du design des Find X2 Pro et Find X2 Neo. Il offre donc un design assez familier, avec un look borderless laissant néanmoins apparaître une encoche en forme de goutte d’eau à la place d’une bulle. On retrouve ensuite un écran plat AMOLED de 6,4 pouces affichant une définition Full HD+. À ce prix, pas de taux de rafraichissement de 120 Hz ou 90 Hz, mais c’est une dalle qui reste excellente malgré qu’elle reste bloquée à 60 Hz.

Côté performance, ce smartphone est propulsé par le Snapdragon 765G, avec 8 Go de RAM et 128 Go. Cette configuration permet de lancer n’importe quelle application, même gourmande, mais aussi des jeux 3D avec les graphismes presque poussés au maximum. Même la compatibilité avec la 5G est assurée. Il tourne actuellement sous Android 10 avec la très bonne interface ColorOS, mais il devrait très bientôt recevoir la nouvelle mouture de l’OS de Google.

Ce smartphone embarque par ailleurs quatre capteurs de 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels. La qualité photo est au rendez-vous en passant du mode portrait à l’ultra grand-angle jusqu’au macro. Ne vous attendez pas à ce qu’il fasse des miracles en basse lumière, mais on lui pardonne facilement pour son prix. À l’avant, le capteur selfie est un 32 mégapixels.

Comme tout bon smartphone, Oppo propose une charge rapide efficace de 30 W qui permet de faire passer son Find X2 Lite de 1 à 50 % en seulement 20 minutes. L’autonomie est correcte grâce à sa batterie de 4 025 mAh. Comptez plus d’une journée avec une utilisation intensive.

N’hésitez pas à consulter notre prise en main détaillée du Oppo Find X2 Lite pour en savoir plus.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Find X2 Lite.

ALTERNATIVE

Vous pouvez également retrouver le Xiaomi Mi 10T Lite en alternative, tout proposant la 5G et un écran 120 Hz, pour seulement 20 euros de plus que le smartphone de Oppo, soit 299 euros.

Comparateur forfaits 5G

Vous souhaitez profiter directement de la 5G avec votre nouveau smartphone compatible ? Alors, voici notre comparateur des meilleurs forfaits 5G du moment.