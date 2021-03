B&You étend son offre avec un nouveau forfait mobile 160 Go à 19,99 €

Pour répondre aux offres concurrentes, Bouygues Telecom vient compléter sa gamme de forfaits B&You. L’opérateur propose un nouveau forfait en série limitée : 160 Go à 19,99 euros par mois dans une formule sans engagement et sans modification de prix sur le long terme.

Ces derniers mois, les opérateurs se sont lancés dans une petite “guéguerre” de celui qui proposera LE meilleur forfait doté d’une grande enveloppe data à un prix abordable. Dans ce contexte, Bouygues Telecom riposte et propose un nouveau forfait à moins de 20 euros qui conviendra sans aucun doute aux gourmands en 4G.

En bref

160 Go d’internet 4G

Appels & SMS/MMS illimités

Sans engagement et sans condition de durée

Seulement jusqu’au 10 mars 2021, retrouvez le forfait mobile B&You 160 Go pour 19,99 euros par mois. Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients, ou pour l’ouverture d’une nouvelle ligne mobile.

D’autres forfaits sont actuellement disponibles chez l’opérateur : 100 Go à 14,99 €/mois, 60 Go à 13,99 €/mois et 100 Mo à 4,99 €/mois.

Pour en savoir plus 👇

Les nouveaux forfaits B&You sans engagement de Bouygues Telecom répondent aux besoins des plus gourmands en données 4G, mais également à ceux qui le sont un peu moins.

Avec ce forfait à 160 Go, les possibilités sont grandes : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, jouer à des jeux vidéo en ligne en permanence ou bien encore, partager votre connexion en cas de besoin. Cette offre propose également 15 Go de data en Europe/DOM et cela sans surcoût.

L’offre s’adresse essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence lors de déplacements réguliers, ou ceux dont la connexion fixe laisse à désirer en leur permettant de la remplacer grâce à la 4G. Les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités.

Pour 5 euros de moins, vous avez aussi l’offre 100 Go qui est tout aussi avantageuse et offrant les mêmes caractéristiques, hormis l’enveloppe data donc. Les 2 autres forfaits B&You 60 Go à 12,99 €/mois et 100 Mo à 4,99 €/mois s’adressent quant à eux aux personnes consommant moins de données internet.

À savoir, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription, en appelant le 3179.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !