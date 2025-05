RED propose l’un des meilleurs rapports data/prix du moment, avec un forfait très abordable et une enveloppe confortable pour un usage modéré. Parfait pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’être connectés en permanence, mais veulent rester joignables et profiter d’un peu de data sans se ruiner.

Notre comparateur de forfaits mobile met en avant une offre RED by SFR en ce début de semaine : 10 Go pour seulement 2,99 euros par mois. À ce prix plancher, ce forfait est idéal pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de beaucoup de data, que ce soit pour un premier abonnement, un smartphone secondaire ou un usage modéré au quotidien. On décrypte ça ensemble.

Le forfait de RED en bref :

10 Go de 4G sur le réseau de SFR

10 Go utilisable en Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités

eSIM disponible

En ce moment le forfait d’entrĂ©e de gamme de RED by SFR est Ă 2,99 euros par mois, sans engagement sur le site de l’opĂ©rateur.

Pour qui ce forfait est-il vraiment intéressant ?

Avec 10 Go d’internet mobile, ce forfait s’adresse avant tout aux utilisateurs occasionnels, ou à ceux qui utilisent leur smartphone de manière plus intensive, mais principalement en Wi-Fi une fois à la maison. Il est idéal pour consulter ses mails, écouter un peu de musique en streaming ou naviguer modérément sur les réseaux sociaux. Il peut également convenir comme ligne secondaire, pour un enfant, une personne âgée ou comme solution de secours à bas prix.

Les appels et messages sont illimités, ce qui permet de rester joignable à tout moment. Pour ceux qui auraient besoin de plus de data ou de débit, des options existent, mais ce n’est clairement pas la vocation de cette offre. La 5G est accessible pour 3 euros supplémentaires, mais à ce prix-là , autant s’orienter directement vers le forfait RED 100 Go en 5G, proposé à 6,99 euros par mois.

La couverture et les usages à l’étranger

Le forfait s’appuie sur le réseau de SFR, reconnu pour sa couverture 4G solide sur l’ensemble du territoire. Selon le baromètre nPerf 2024, SFR se classe en tête sur les performances de débit et la qualité des services data, confirmant ainsi sa position de valeur sûre pour la navigation mobile.

À l’international, le forfait inclut 10 Go en itinérance depuis l’Union européenne et les DOM. Une enveloppe suffisante pour un usage classique en déplacement : consultation d’e-mails, GPS, réseaux sociaux ou messagerie instantanée pendant un court séjour à l’étranger.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

