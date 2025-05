Apple tire maintenant partie du NFC pour ajouter plus vite des cartes à Apple Pay

Avec iOS 18, Apple mise sur une nouveauté discrète permettant d’ajouter encore plus vite une nouvelle carte bancaire à Apple Pay. Comment ? En tirant parti de la technologie NFC et d’une fonction baptisée « Tap to provision ».

Apple Pay // Source : CardMapr sur Unsplash

Vous le savez sûrement si vous utilisez déjà Apple Pay pour vos achats, le processus d’ajout d’une nouvelle carte à l’application peut s’avérer un peu fastidieux… à défaut d’être réellement laborieux. Et s’il est désormais possible de se séparer carrément d’Apple Pay sur l’iPhone, Apple propose maintenant à ceux qui décident de rester une nouvelle fonction permettant d’ajouter (beaucoup) plus vite et plus facilement une carte à son service de paiements sécurisés.

Baptisée « Tap to provision » cette nouvelle méthode est disponible sur iOS 18. Elle tire partie de la technologie NFC pour accélérer sensiblement le processus d’ajout d’une nouvelle carte bancaire sur l’appli.

Avec ce nouveau procédé, tout est beaucoup plus aisé. Il suffit d’approcher de votre iPhone la carte que vous souhaitez ajouter. Grâce à sa puce NFC, ce dernier récupère alors instantanément les données de la carte, qu’il retranscrit ensuite en quelques secondes dans le registre. Il ne vous reste alors plus qu’à saisir manuellement le code de sécurité à trois chiffres de la carte pour terminer l’opération.

La suite est expédiée en deux ou trois clics : acceptez les conditions générales d’utilisation d’Apple Pay, puis confirmez l’enregistrement de la carte. Dans l’ensemble, cette méthode nous fait donc gagner du temps, car il était auparavant nécessaire de saisir manuellement toutes les données de la carte, ou de scanner cette dernière pour procéder par reconnaissance de caractères.

Reste que « Tap to provision » n’est pas une solution universelle. Lors de son annonce en même temps qu’iOS 18, Apple avait indiqué qu’elle ne serait pas accessible sur tous les marchés. Elle est néanmoins disponible en France, sans être nécessairement compatible avec toutes les cartes de toutes les banques. Tenez-vous le pour dit.