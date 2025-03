La Poste se met à jour : Apple Pay désormais disponible sur son application iPhone

L’application mobile La Poste propose désormais, sur iPhone, un nouveau mode de paiement via Apple Pay. Cette nouveauté semble toutefois encore en cours de déploiement.

Payer pour l’envoi de vos lettres et colis devient plus simple sur l’application La Poste iOS // Source : Unsplash

Timbres, colis, enveloppes… les différents produits proposés par La Poste sont désormais plus simples à acheter via l’application iOS de l’entreprise. Sur l’iPhone, cette dernière propose en effet, depuis peu, le paiement via Apple Pay.

Observée par nos confrères d’iGen, cette nouveauté ne semble toutefois pas encore déployée chez tous les utilisateurs. De notre côté, l’application La Poste pour iOS se contente toujours de nous proposer uniquement les paiements via carte bancaire ou PayPal. À court terme, il se peut que ce soit votre cas aussi.

La Poste – Services Postaux Télécharger gratuitement

L’application La Poste progresse sur iPhone

Ce nouveau mode de paiement est en tout cas proposé lorsque vous allez au bout de votre commande. Au moment de payer, trois modes sont proposés. Le règlement peut alors se faire par carte bancaire, par Apple Pay ou par virement PayPal.

Si vous choisissez Apple Pay, l’interface d’Apple prend ensuite le relais pour permettre de sélectionner la carte bancaire que vous souhaitez utiliser, puis de réaliser le paiement grâce au sempiternel double clic sur le bouton latéral de votre iPhone.

La Poste se munit désormais des paiements via Apple Pay // Source : iGeneration

Notons que cette nouveauté était attendue sur l’application iOS, les paiements via Apple Pay ayant en effet été ajoutés au site Web de La Poste il y a déjà quelques semaines, rappelle iGen.

Quoi qu’il en soit, il est plaisant de constater que l’application La Poste s’améliore sur l’iPhone, en proposant de nouvelles fonctions simplifiant un peu plus encore la vie des utilisateurs.