Apple étoffe son service de fitness et intègre désormais l’application sportive de référence

Apple a annoncé quelques nouveautés pour son service Fitness+, avec notamment l’intégration plus poussée des séances vers Strava.

Les séances Apple Fitness+ sur Strava // Source : Strava

Début d’année oblige, l’heure est aux bonnes résolutions, notamment dans le domaine du sport. Apple l’a bien compris et profite de ce début du mois de janvier pour dévoiler plusieurs nouveautés pour son service de sport par abonnement, Apple Fitness+.

La première d’entre elle concerne son intégration désormais à Strava, l’application sociale de référence concernant les entraînements sportifs.

Désormais, les utilisateurs d’Apple Fitness+ pourront directement partager leurs séances vers Strava. En plus de la durée de la séance ou de la fréquence cardiaque mesurée par l’Apple Watch, déjà gérées grâce au partage dans l’application Santé d’Apple, il sera possible de partager des informations détaillées. Ainsi, pour une séance de yoga, le partage intégrera également sur Strava une vignette de la vidéo, le genre musical ou le nom du coach.

Les séances Apple Fitness+ sur Strava // Source : Apple

En parallèle, Apple annonce trois mois d’abonnements offerts à Fitness+ pour les utilisateurs ayant déjà souscrit un abonnement Strava Premium.

De nouveaux programmes d’entraînement sur Fitness+

En plus de ce partenariat plus poussé avec Strava, Apple Fitness+ s’enrichit de nouveaux programmes d’entraînements. C’est le cas du programme de renforcement musculaire sur trois semaines en douze séances, mais aussi des séances de pickleball ou de celles concernant les postures de pointe de yoga.

Enfin, pour pousser les possesseurs d’Apple Watch à garder la motivation, Apple propose un nouveau trophée limité pour les personnes parvenant à compléter leurs trois anneaux d’activité durant sept jours consécutifs en janvier.