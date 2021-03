Galaxy A32 : le moins cher des smartphones 5G chez Samsung est en promotion

Le Galaxy A32 n'est pas le smartphone 5G le moins cher du moment, mais c'est définitivement le plus abordable du côté de chez Samsung. Lancé à 329 euros il y a quelques semaines en France, il se retrouve déjà en promotion à 299 euros sur le site d'Electro Dépôt.

Oui, ça existe des smartphones compatibles 5G à prix abordable. Xiaomi propose actuellement le moins cher de tous avec son nouveau Redmi Note 9T, mais d’autres solutions sont évidemment disponibles si vous n’êtes pas un aficionado de la marque chinoise. Le Samsung Galaxy A32 est une bonne alternative, d’autant plus avec une réduction de 30 euros sur son prix de lancement.

En bref

La compatibilité 5G à petit prix

4 capteurs pour une bonne polyvalence photo

Belle autonomie avec une grosse batterie de 5 000 mAh

Au lieu de 329 euros, le Samsung Galaxy A32 compatible 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 299 euros chez Electro Dépôt. On le trouve au même prix sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Pour en savoir plus 👇

Le Samsung Galaxy A32 a la particularité d’être le smartphone compatible 5G le plus abordable du catalogue coréen. Pour cela, il embarque le SoC milieu de gamme Dimensity 720G de MediaTek (MT6853) qui est clairement moins performant qu’un Snapdragon 765G de Qualcomm, mais tout de même suffisamment puissant pour répondre à la majorité des usages au quotidien (navigation Internet, réseaux sociaux, jeux, etc.).

Il a ensuite la particularité de proposer une autonomie qui semble assez confortable sur le papier. En effet, le constructeur coréen a choisi d’intégrer un gros accumulateur de 5 000 mAh à son smartphone, lequel devrait facilement tenir pendant deux jours d’utilisation minimum. La charge se fait rapidement via le port USB-C. Cependant, une telle batterie implique un poids assez conséquent en main, plus de 200 grammes pour ce A32.

Ce n’est pas tout, le smartphone de Samsung est également assez massif avec son écran qui dépasse les 6,5 pouces de diagonale dans un format 20:9. Il ne conviendra donc pas à toutes les mains. La dalle du Galaxy A32 n’est par ailleurs pas d’une grande qualité, puisque IPS LCD, HD+ (1 600 x 720 pixels) et bloqué à 60 Hz. Samsung nous a habitués à mieux, même sur cette gamme de prix.

La polyvalence en photo est en revanche un bon point. On retrouve au dos un module équipé de quatre capteurs de 48 + 8 + 5 + 2 mégapixels, avec au programme la présence des modes portrait, ultra grand-angle et même macro. C’est une configuration assez classique sur cette tranche tarifaire, où les clichés seront bien détaillés le jour, mais moins la nuit. Pour les selfies, on aperçoit un capteur de 13 mégapixels à l’avant, logé dans une encoche en haut et au centre de l’écran.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil a tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A32.

Pour aller plus loin

Afin de découvrir la concurrence actuelle du Galaxy A32, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2021.