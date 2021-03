[…] Belle promotion pour ce PC portable gaming équipé d’une Nvidia RTX 3070 […]

Si vous recherchez un PC portable gaming aux caractéristiques pointues, il faudra aujourd'hui vous tourner vers la marque MSI qui propose son GP76 Leopard 10UG-090FR boosté par une Nvidia GeForce RTX 3070, un Intel Core i7 de 10e gen et un SSD de 1 To pour 300 euros de moins chez Rue du Commerce.

Pour profiter de ses jeux en qualité Ultra, mieux vaut miser sur une machine avec une fiche technique solide. Et en la matière, le PC portable gaming GP76 Leopard 10UG-090FR de MSI ne présente aucune fausse note, à tel point que ce modèle a tout pour devenir une référence. D’autant plus qu’en ce moment, son prix bénéficie d’une réduction de 13 %.

Un écran Full HD de 17,3 pouces à 144 Hz

RTX 3070 + i7 de 10e gen + 16 Go de RAM + SSD 1 To

Bonus : un abonnement de 6 mois à GeForce Now est offert !

Initialement proposé à 2 299,99 euros, le PC gaming MSI GP76 Leopard 10UG-090FR est désormais affiché à 1 999,99 euros sur Rue du commerce.

Son design ne laisse aucun doute : le PC portable MSI GP76 Leopard 10UG-090FR est résolument tourné vers le gaming avec son clavier SteelSeries rétroéclairé LED RGB, touche par touche. Ces dernières sont par ailleurs personnalisables. On notera également les grilles d’aération à l’arrière, ce qui ne fait que renforcer son identité franche tournée vers le jeu. Toutefois, on appréciera la finesse de la machine, et ses lignes étudiées et soignées. Notons surtout son écran de 17,3 pouces, embarquant une dalle IPS et rafraîchi à 144 Hz : de quoi profiter d’une très bonne fluidité d’image durant les sessions de jeu.

À l’intérieur de la machine, on retrouvera un combo sans concession et ultra puissant. Voyez par vous-mêmes : un processeur Intel Core i7 10870H huit cœurs cadencé à 2,2 GHz (boost jusqu’à 5 GHz), associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070, le tout complété par 16 Go de mémoire vive. Avec une configuration semblable, vous pourrez faire tourner les titres les plus gourmands sans souci, en poussant les paramètres graphiques à leur maximum. Lancer Cyberpunk 2077 en qualité Ultra sera tout à fait envisageable, par exemple. Le tout sera agrémenté d’un SSD d’une capacité considérable : 1 To. Avec cela, vous pourrez profiter de temps de chargement considérablement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine.

Comme la majorité des laptops gaming, n’espérez pas une bonne autonomie. Ce PC portable MSI comprend une batterie de 65 Whr pour environ 5 heures d’utilisation, donc veillez à garder votre chargeur près de vous pour ne pas risquer de tomber en rade en pleine partie. Côté connectique, on a droit à 1 port HDMI (autorisant la 4K @ 60 FPS), 2 ports USB-C, 3 ports USB-A, 1 port Ethernet et 1 port jack 3,5 mm.

Enfin, sachez que pour l’achat de ce PC portable gaming MSI GP76 Leopard 10UG-090FR, vous aurez droit à un abonnement de 6 mois au service de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now. Cliquez sur ce lien pour savoir comment en profiter.

