Avec 35 € de moins, le micro Elgato Wave 3 est idéal pour commencer le stream

Vous cherchez un très bon microphone USB pour streamer sans vous ruiner ? Le Elgato Wave 3 est une référence dans le domaine et il vous coutera moins cher grâce à cette promotion qui le fait passer de 169 euros à seulement 134 euros.

Référence dans le monde du streaming grâce à ses accessoires indispensables pour tout bon créateur de contenu sur Twitch ou autres plateformes, Elgato est aussi le concepteur d’un micro spécialement étudié sur pour ce marché et pour ceux qui cherchent un micro de qualité semi-professionnel fonctionnel et abordable. Il est aujourd’hui disponible avec une trentaine d’euros en moins sur la facture.

Le micro Elgato Wave 3 en bref

Design sobre et de petite taille

Connexion en USB-C

Des performances étonnantes

Le logiciel Wave Link pour régler parfaitement sa voix

Un bouton Mute tactile

Lancé dans le courant de l’année 2020, le Elgato Wave 3 a été commercialisé au prix de 169,99 euros, mais cette promo sur Rakuten le fait chuter à 134,99 euros avec le code promo RAKUTEN5. Vous recevrez également 4,20 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

Le code promo n’est disponible que ce mercredi 31 mars 2021 sur Rakuten. Si vous avez loupé le coche, vous trouverez aussi ce micro pour 5 euros de plus sur Amazon et Boulanger.

Pour en savoir plus sur le micro Elgato Wave 3 👇

Après les cartes et boîtiers d’acquisition, les lumières, les Stream Decks et les fonds verts, il ne fallait que le micro à la marque allemande pour parfaire sa panoplie d’accessoires spécialisés dans le streaming. Après un essai concluant avec le Wave 1, son successeur le Wave 3 tente de poursuivre la bonne lancée.

Le Wave 3 reprend tout d’abord le design épuré, fin et discret de son prédécesseur, ce qui n’est pas un mal tant il s’avère bien pratique à placer sur un bureau sans qu’on le remarque, contrairement à la plupart des microphones du même type. Il est d’ailleurs possible de le monter sur un support dédié afin de le rendre encore plus fonctionnel et pratique d’utilisation.

D’autant plus que la majorité des fonctions sont simples d’utilisation et accessibles directement depuis le micro comme la face avant avec une molette cliquable pour régler le grain du micro, la balance du casque et le niveau de son de ce dernier. Une fonction bien pratique concerne son bouton mute tactile qui permet de couper le son d’un simple geste.

Environnement Elgato oblige, il est possible de piloter l’ensemble des options grâce à un Stream Deck, même si tout est accessible via la suite logicielle maison nommée Wave Link. Il est alors possible de paramétrer entièrement le son de sa voix à un niveau quasi professionnel avec une table de mixage complète (effets, niveaux d’amplification, etc.). Le logiciel peut également faire office de pilotage complet des sources sonores de votre PC ou de votre Mac.

Enfin le plus important, que donne le son de ce Wave 3 ? Surprenant, c’est mot. Les basses ainsi que les médiums sont très bien retranscrits et on retrouve un rendu de voix fidèle qui n’a pas à rougir face aux solutions plus professionnelles. Le spectre de fréquence et les taux d’échantillonnages sont assez larges pour que tout type de son soit correctement interprété par le micro. Son seul véritable défaut est qu’il a tendance à peu trop insister sur les bruits parasites, mais il est possible de lui ajouter un filtre anti-pop afin d’y remédier.

