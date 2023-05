Quels sont les meilleurs forfaits mobile à moins de 10 euros par mois ? (mai 2023)

Si vous êtes comme beaucoup à payer trop à payer trop cher votre forfait mobile, nous vous avons concocté une sélection des meilleurs deals du moment qui devrait vous aider à faire des économies.

Il y a toujours une bonne raison de changer son forfait mobile. Besoin de plus de Go, payer moins cher, bénéficier d’un meilleur réseau, etc. Les arguments ne manquent pas. Nous avons sélectionné les forfaits au meilleur rapport qualité-prix, à moins de 10 euros par mois, afin de vous aider dans votre choix.

Les meilleurs forfaits pas chers en mai 2023

Lebara : 40 Go à 7,99 euros par mois

Avec Orange, Lebara profite du réseau le plus performant de la France métropolitaine et avec l’enveloppe 4G de 40 Go comprise dans ce forfait. Vous pourrez recharger votre forfait en données mobiles via l’application MyLebara ou auprès d’un des 10 000 points de vente répartis sur le territoire.

Ce forfait vous donne également accès aux appels et aux SMS illimités en France le tout sans engagement. Ce forfait est aussi flexible, ce qui veut dire qu’il s’adapte à votre consommation de données mobiles et que le hors forfait n’existe pas. Dans le cas de ce MVNO, vous pouvez changer tous les mois de forfait pour en choisir un qui s’adapte au mieux à votre consommation. Il existe par ailleurs des forfaits flexibles qui fonctionnent par paliers de consommation comme ceux de Prixtel et YouPrice, et d’autres qui vous font payer au Go consommé près comme Réglo Mobile.

Parmi la myriade d’offres abordables proposées par Lebara, le forfait mobile 40 Go à 7,99 euros se détache grâce à son rapport qualité-prix.

NRJ Mobile : 30 Go à 6,99 euros par mois

Avec Bouygues Télécom qui se charge de délivrer le réseau, les clients NRJ Mobile sont assurés de bénéficier de l’un des meilleurs opérateurs mobile en France, surtout concernant les communications. Avec ce forfait, vous profiterez donc des appels, SMS et MMS illimités que ce soit en France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne.

D’un point de vue strictement tarifaire, ce forfait propose une enveloppe de données 4G de 30 Go à utiliser partout en France métropolitaine. Il y a alors de quoi être à l’aise pour profiter de tout son contenu en streaming vidéo ou musical sur son mobile. Vous pouvez même faire de ce forfait un véritable petit routeur pour toute votre famille en activant le partage de connexion.

Pour les déplacements à l’étranger, NRJ mobile met à votre disposition une enveloppe de 8 Go pour Europe et les DOM et aucune surfacturation n’est prévue en cas de dépassement. En revanche, cette enveloppe est décomptée du forfait de base.

Le forfait de 30 Go en série limitée chez NRJ Mobile est disponible à 6,99 euros par mois et le prix reste fixe même après un an.

Cdiscount Mobile : 80 Go à 8,99 euros par mois

Cdiscount Mobile est un opérateur de réseau mobile virtuel low cost utilisant les lignes du réseau de Bouygues Télécom. Il utilise ainsi un réseau mobile d’une grande qualité partout en France métropolitaine avec une couverture réseau de plus de 99 %.

Ce forfait propose évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Cependant, il y a quelques conditions à respecter : 3 h au maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Pour aller plus loin

Avis B&You en 2023: ce que l’on pense des offres mobile low cost de Bouygues Télécom

Le point fort de ce forfait reste le rapport Go-prix : il propose 70 Go pour seulement 8,99 euros par mois. Avec autant de Go en stock, pas de risque d’être limité dans ses usages numériques, que ce soit pour consulter vos réseaux sociaux, regarder vos séries en streaming, et même faire du partage de connexion, tout cela sans faire vraiment attention à votre consommation mensuelle. Si le montant de l’enveloppe est dépassé, pensez tout de même à vous connecter à un réseau Wi-Fi pour ne pas avoir un débit réduit au-delà.

En plus de la quantité de data valables en France, Cdiscount Mobile a aussi prévu une enveloppe de date pour l’Europe et les DOM. 12 Go de données 4G sont prévues pour être utilisés à l’étranger dans le cadre de ce forfait, de quoi être tranquille même à l’étranger en cas de besoin.

En ce moment, le forfait mobile 80 Go de 4G chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 8,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

Reglo Mobile : 100 Go à 9,95 euros par mois

Le géant de la distribution Leclerc est aussi présent dans le domaine des forfaits mobile avec sa marque Reglo Mobile. Le principe est simple : payer uniquement ce que l’on consomme. Petit ou grand consommateur de data, vous pouvez librement basculer sur le forfait qui vous convient le mieux. Cela fonctionne également quand Réglo Mobile lance de nouveaux forfaits. L’opérateur étant un MVNO, il ne possède pas ses propres infrastructures de réseau, il s’appuie sur celle d’un autre opérateur, en l’occurrence SFR.

Le forfait dont il est question ici propose une enveloppe 4G de 100 Go ainsi que les appels et SMS/MMS illimités en France et dans les 26 autres pays de l’Union européenne. Vous disposez également d’une enveloppe de 10 Go de data à utiliser dans les DOM et en Europe.

En ce moment, le nouveau forfait de 100 Go chez Réglo Mobile est disponible à 9,95 euros par mois. Il est possible de basculer librement d’une offre à une autre en fonction de votre consommation de data et d’économiser chaque mois.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisirez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez par ailleurs que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur durant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 30 à 70 Go Appels illimités 30 Go - 70 Go en France 15 Go en Europe À partir de 6,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

130 Go Appels illimités 130 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ Carte SIM à 1€ Découvrir RED Forfait 5G

40 Go Appels illimités 40 Go en France 10 Go en Europe 12,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).