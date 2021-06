L’ampoule connectée de Xiaomi est la plus abordable, surtout lors d’une promotion

Xiaomi est le champion pour proposer des produits à petit prix. Aujourd'hui, c'est son ampoule connectée Mi LED Smart Bulb Essentiel qui est à l'honneur lors d'une promotion sur Cdiscount, puisque l'unité ne coûte que 15 euros au lieu de 20.

Si vous voulez commencer une installation avec des ampoules connectées, vous n’êtes absolument pas obligé de dépenser une fortune. La solution de Xiaomi — en plus d’être efficace — est actuellement la moins chère de toutes. Et le rapport qualité-prix s’intensifie aujoud’hui grâce à une remise immédiate de 25 %.

La Mi LED Smart Bulb Essentiel, c’est …

La simplicité de l’installation

La personnalisation des couleurs et des ambiances

La compatibilité Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit

Au lieu de 19,99 euros habituellement, l’ampoule connectée Xiaomi Mi LED Smart Bulb Essential (White & Color – culot E27) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 14,99 euros sur Cdiscount.

Une ampoule connectée facile à installer

Xiaomi a lancé un nouveau modèle de son ampoule connectée : la Mi LED Smart Bulb Essential. Cette dernière change de design, mais elle est toujours aussi simple à installer, car fonctionne sans hub (ou pont de connexion) contrairement aux Philips Hue, par exemple. L’ampoule connectée de Xiaomi se connecte directement à votre réseau Wi-Fi pour être prête à l’emploi, et tout se passe via l’application dédiée pour la configurer.

Une application universelle à tous les produits Xiaomi

Pour n’importe quel objet de la marque Xiaomi, il faut passer par l’application Mi Home (disponible sur iOS et Android) pour les utiliser. Elle s’adapte en fonction de l’objet connecté choisi, et dans le cas de l’ampoule Mi Smart Bulb Essentiel, vous pourrez directement gérer l’intensité, changer la couleur et personnaliser différentes ambiances en fonction de vos envies. Il est aussi possible de simuler manuellement à distance une présence fictive dans votre domicile.

Mi Home Télécharger Mi Home gratuitement APK

Une compatibilité avec les principaux assistants vocaux

L’ampoule connectée de Xiaomi est également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Apple HomeKit. Vous oublierez alors très vite vos interrupteurs pour finalement prendre l’habitude de demander à votre enceinte Google Nest, Amazon Echo ou Apple HomePod de le faire à votre place. Il est également possible d’associer le produit aux différents assistants vocaux pour programmer des routines, par exemple.

Les acteurs de l’éclairage connecté

En passant par Philips Hue, Ikea et bien d’autres, les alternatives aux produits estampillés Xiaomi dans le monde de la lumière intelligente sont nombreuses. Nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ampoules connectées en 2021.