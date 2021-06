Pour les French Days, le Bose Headphones 700 chute à un prix encore jamais vu

Encore et toujours l'un des meilleures casque sans fil du marché, le Bose Headphones 700 est toujours habituellement proposé à un prix élevé. En cette période de French Days, le casque est disponible pour beaucoup moins cher puisqu'il passe de 399,99 à seulement 250,81 euros chez Amazon.

Le Bose Headphones 700 est le dernier casque en date du constructeur américain. Presque un an a passé depuis son lancement, mais il reste toujours au sommet de l’excellence avec une qualité sonore au top du top et une réduction de bruit active vraiment impressionnante. Il se négocie en ce moment avec 150 euros de réduction.

Le Bose Headphones 700 en bref

Une qualité de son excellente

Une réduction de bruit active au top

Une autonomie d’une vingtaine d’heures

Durant les French Days, le Bose Headphones 700 est disponible pour 250,81 euros chez Amazon au lieu de 399,99 à son lancement.

Pour en savoir plus sur le Bose Headphones 700 👇

Le Bose Headphones 700 change complètement de design par rapport aux anciens modèles de la marque. Il gagne d’abord en finesse grâce à la forme de son arceau bien plus design et fin que le Bose QC 35 II. L’articulation se fait à l’aide d’un système de pivot au niveau des oreillettes pour régler la hauteur et l’inclinaison. Il peut également compter sur un revêtement en silicone et une absence de boutons physiques remplacés des zones tactiles pour le contrôle du casque.

Évidement, la signature Bose du son est sans équivalent avec un rendu clair, équilibré et percutant même avec de grosses basses. La réduction de bruit active est encore une fois au rendez-vous avec quelques améliorations comme la possibilité de changer le niveau de réduction sur 11 niveaux via les commandes tactiles. Il embarque également quelques fonctionnalités bien pratiques au quotidien comme Bluetooth multipoints permettant de passer d’un appareil à l’autre sans avoir à refaire de synchronisation. On retrouve également la compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Enfin, son autonomie est très bonne – une vingtaine d’heures environs- même si le casque ne rivalise pas par rapport au Sony WH-1000XM4 sur ce domaine. Il est tout de même possible de brancher un câble jack pour se passer de la batterie, mais en faisant le compromis de la réduction de bruit. Le casque se recharge rapidement via son port USB-C.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre notre test complet.

